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Peste 30 de migranți, găsiți înghesuiți în compartimentul de marfă al unui camion în Polonia

Peste 30 de migranți au fost descoperiți de polițiștii de frontieră polonezi ascunși în compartimentul de marfă al unui camion care se îndrepta spre granița cu Germania.
Peste 30 de migranți, găsiți înghesuiți în compartimentul de marfă al unui camion în Polonia
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Foto: X/@Nadodrzanski_SG
Andrei Rachieru
15 sept. 2026, 13:45, Știri externe
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Vehiculul a fost oprit luni, în cadrul unui control de rutină, pe autostrada A2, în apropierea orașului Poznań, din vestul Poloniei.

Potrivit Poliției de Frontieră poloneze, în camion se aflau 35 de migranți, ascunși în compartimentul destinat transportului de marfă. Autoritățile au intervenit după ce au verificat vehiculul și au descoperit grupul în interior, scrie TVP World.

La fața locului au fost solicitate și servicii de urgență. Una dintre persoanele găsite în camion a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Toți cei 35 de migranți au fost reținuți, iar autoritățile poloneze au început procedurile pentru stabilirea identității acestora și verificarea statutului lor legal.

Camionul a fost oprit în apropiere de Poznań, pe autostrada A2, una dintre principalele rute care traversează Polonia către vestul Europei. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția de Frontieră, șoferul transporta 35 de migranți ascunși în compartimentul de marfă.

Autoritățile urmează să stabilească de unde provin persoanele găsite în camion, în ce condiții au intrat în Polonia și care este situația juridică a fiecăreia.

În funcție de rezultatele verificărilor, migranții ar putea fi transferați către țara responsabilă pentru procesarea eventualelor cereri de azil, în conformitate cu procedurile europene aplicabile.

Ancheta autorităților continuă

Incidentul este în prezent investigat de autoritățile poloneze, care încearcă să stabilească circumstanțele în care cele 35 de persoane au fost transportate în compartimentul de marfă al camionului.

De asemenea, anchetatorii urmează să clarifice rolul șoferului și dacă transportul face parte dintr-o operațiune organizată de facilitare a trecerii ilegale a frontierei.

Descoperirea are loc pe fondul eforturilor autorităților europene de a combate rețelele de trafic de migranți și transportul clandestin al persoanelor către statele din vestul Uniunii Europene.

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