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Statuia lui Charlie Kirk a fost vandalizată la doar două zile de la dezvelire

O sculptură înaltă de 2,4 metri care îl înfățișa pe activistul conservator Charlie Kirk a fost vandalizată la doar două zile de când a fost dezvelită.
Statuia lui Charlie Kirk a fost vandalizată la doar două zile de la dezvelire
Sursa foto: Captură video / X
Ioana Târziu
15 sept. 2026, 14:15, Știri externe
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Statuia a fost vandalizată noaptea dintre 12 și 13 septembrie, potrivit mai multor publicații media americane și britanice citate de Le Figaro.

Sculptura a fost dezvelită pe 10 septembrie, în fața intrării la sediul Turning Point USA din Arizona. Acesta este un ONG conservator pe care Kirk l-a co-fondat în 2012.

Vandalizată cu vopsea roșie

Statuia a fost găsită desfigurată cu vopsea spray roșie. Pe trunchiul ei era desenată o față zâmbitoare tristă, pe față o cruce, iar pe gât se vedeau picături de vopsea. Un panou din apropiere a fost, de asemenea, vandalizat.

„Vom restaura statuia și vom înlocui panourile, dar vom analiza și imaginile incidentului și vom colabora cu forțele de ordine pentru a-i identifica pe cei responsabili și a-i aduce în fața justiției”, a transmis Turning Point USA într-un comunicat.

„Actele de vandalism, diabolice”

„Actele de vandalism de acest gen nu sunt amuzante, sunt diabolice”, insistă ONG-ul în mesajul său publicat pe X. „Incidentul a avut loc în miez de noapte, pentru că răul nu doarme niciodată. Dincolo de graffiti-urile de pe gât și față, au luat decizia intenționată de a tăia numele lui Isus de pe un semn din apropiere”, specifică acesta.

O altă statuie a lui Charlie Kirk a fost dezvelită și la New York, în Times Square, la un an de la moartea sa.

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