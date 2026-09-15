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Haos în traficul feroviar din Olanda. Țevi prinse intenționat de șine au blocat trenurile

Traficul feroviar a fost perturbat marți dimineață în centrul și nordul Olandei, după ce mai multe țevi au fost atașate intenționat de șine, a anunțat operatorul infrastructurii feroviare ProRail.
Haos în traficul feroviar din Olanda. Țevi prinse intenționat de șine au blocat trenurile
Foto: Pexels
Andrei Rachieru
15 sept. 2026, 12:28, Știri externe
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Aproximativ 20 de incidente au fost raportate în timpul orei de vârf, provocând întârzieri și perturbări importante ale circulației trenurilor.

Postul public NOS a prezentat imagini cu țevi lungi și subțiri care erau îndepărtate de pe liniile de cale ferată.

ProRail a transmis că, în acest moment, toate indiciile arată că perturbarea serviciilor feroviare a fost provocată în mod deliberat, prin intervenția unei persoane sau a unor persoane.

„Nu se știe încă cine este responsabil sau care este motivul”, a precizat operatorul infrastructurii feroviare.

Poliția națională din Olanda a început o anchetă pentru a stabili cine a amplasat țevile pe șine și care a fost scopul acțiunilor, scrie Reuters.

Incidentele au afectat și traficul rutier din Olanda

Problemele nu s-au limitat la circulația trenurilor. Potrivit ProRail, mai multe treceri la nivel cu calea ferată au fost nevoite să rămână închise, ceea ce a afectat și traficul rutier din zonele respective.

Operatorul nu a putut preciza deocamdată când circulația trenurilor va reveni la normal. Ancheta autorităților continuă, în timp ce echipele responsabile de infrastructură intervin pentru îndepărtarea obiectelor de pe șine și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Incidentele au avut loc în timpul aglomerației de marți dimineață și au afectat transportul feroviar din mai multe zone ale centrului și nordului țării.

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