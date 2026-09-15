Papa Leon al XIV-lea pune capăt reducerilor salariale implementate la Vatican de Papa Francisc, în timpul pandemiei

În martie 2021, Papa Francisc a redus salariile cardinalilor cu 10% și pe cele ale înalților oficiali din dicasterele Vaticanului cu 8%.

Potrivit AFP, această măsură de austeritate a fost luată pentru a atenua presiunea financiară asupra Sfântului Scaun, care fusese grav afectat de criza sanitară și se confrunta deja cu un deficit cronic.

Decretul papal, publicat de ziua Papei

Într-un motu proprio (decret papal) publicat luni, cu ocazia împlinirii a 71 de ani, Papa Leon a explicat că a decis să abroge această măsură începând cu 1 septembrie 2026.

Restricțiile, care erau „necesare pentru a face față provocării excepționale a pandemiei”, „pot fi acum depășite , a explicat Pontiful. Acesta a asigurat că instituțiile Sfântului Scaun își vor continua eforturile pentru a garanta „sustenabilitatea economică”. Abrogarea nu este retroactivă, specifică textul.

Se estimează că un cardinal din Curie, guvernul central al Bisericii Catolice, câștigă între 4.500 și 5.000 de euro pe lună, potrivit sursei citate.

„An record” pentru banca Vaticanului

Anunțul vine pe fondul unui climat financiar mai favorabil pentru Sfântul Scaun. În cel mai recent raport anual, publicat în mai, banca Vaticanului a evidențiat un „an record” cu un profit net de 51 de milioane de euro.

Această decizie „arată că finanțele Vaticanului se îmbunătățesc. Este, de asemenea, un semnal pentru toți angajații, care așteaptă acum o ajustare a salariilor lor, care au fost înghețate din 2008”, a explicat o sursă din Vatican pentru AFP.

Într-un alt document publicat luni, Papa Leon al XIV-lea a anulat un plan al Papei Francisc de a transfera o parte din arhivele Bibliotecii Vaticanului, considerate prea mari, în afara zidurilor microstatului, favorizând în schimb construirea unei noi clădiri în interiorul Cetății Vaticanului.