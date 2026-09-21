China pune frână „nebuniei” roboților umanoizi. Ce au descoperit autoritățile după explozia investițiilor

Schimbarea vine după debutul agitat al Unitree Robotics, unul dintre numele importante ale industriei, anunță Reuters. Acțiunile companiei au crescut de peste cinci ori în prima zi de tranzacționare la Shanghai, în urmă cu aproximativ o lună. Ulterior, titlurile au pierdut 55% față de maximul atins după listare.

Evoluția a atras atenția asupra unei întrebări esențiale pentru întreaga industrie: cât valorează cu adevărat companiile care dezvoltă roboți umanoizi atunci când entuziasmul investitorilor este separat de vânzările comerciale?

Autoritățile chineze ridică pragul pentru companiile care vor la bursă

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, autoritățile de reglementare au transmis informal unor bănci de investiții și firme de investiții că aprobarea IPO-urilor din sectorul roboților umanoizi va fi analizată mai strict.

Sursele Reuters spun că unele listări au fost practic înghețate pentru moment. Nu există însă o interdicție oficială pentru întregul sector. Măsura este descrisă drept o încetinire specifică industriei. Beijingul încearcă astfel să tempereze entuziasmul investitorilor fără să abandoneze o tehnologie pe care guvernul chinez a transformat-o într-o prioritate strategică.

AGIBOT A3 Ultra is moving from mass production into real-world deployment. It’s already working in hotels, auto dealerships, supermarkets and metro inspection scenarios, with more deployments underway. Built for continuous operation, A3 Ultra can work autonomously, take on… pic.twitter.com/J5b01v0iH4 — AGIBOT (@AGIBOTofficial) September 17, 2026

China promovează conceptul de „inteligență întrupată”, prin care sistemele de inteligență artificială pot percepe și acționa asupra lumii fizice. Roboții umanoizi se află în centrul acestei strategii. Companii private, investitori și administrații locale au direcționat sume importante către acest domeniu.

În același timp, însă, ritmul investițiilor a început să ridice semne de întrebare. Un investitor citat de Reuters descrie fenomenul drept o formă de inovație „de campanie”, în care companiile și capitalul se grăbesc către domeniile favorizate de politica industrială. Cel puțin șase companii chineze din domeniul roboților umanoizi se pregătesc în prezent pentru listare. Printre acestea se află Deep Robotics, X Square Robot și AGIBOT.

Problema ascunsă: cine cumpără roboții și cât de reale sunt veniturile?

Una dintre principalele preocupări ale autorităților este calitatea veniturilor raportate de unele companii. Centrele de colectare a datelor pentru roboți și proiectele realizate împreună cu administrațiile locale pot genera venituri importante. În anumite cazuri, guvernele locale ar fi contribuit cu 80%-90% din investiția inițială în proiecte comune.

Aceste contracte pot ajuta companiile să își susțină evaluările și să îndeplinească anumite condiții pentru listarea la bursă. Problema este dacă asemenea venituri reflectă o cerere comercială reală din partea unor clienți independenți. O persoană apropiată investitorilor din domeniu estimează că evaluările unor companii ar putea scădea cu 60%-70% dacă veniturile asociate centrelor de colectare a datelor ar fi eliminate din calcule.

Și alte semnale au alimentat prudența. Shao Tianlan, directorul general al Mech-Mind Robotics, a susținut într-o postare pe WeChat că unele companii foarte bine evaluate din domeniul inteligenței artificiale întrupate obțin venituri prin centre de colectare a datelor, tranzacții cu părți afiliate și alte mecanisme pe care le consideră nesustenabile.

Meet Mech-Mind at VISION 2026 in Germany to see how our “Eye-Brain-Hand” brings together advanced 3D perception, AI-powered decision-making, and robotic manipulation to address challenging real-world applications. Here’s what to expect at our booth:

– Core Technologies: Get a… pic.twitter.com/KIJIveE324 — Mech-Mind Robotics (@global_mechmind) September 17, 2026

Acțiunile Mech-Mind au scăzut cu aproape 20% față de maximul atins în prima zi de tranzacționare, pe 1 septembrie. Pentru investitori, întrebarea începe să fie mai simplă decât demonstrațiile spectaculoase ale roboților.

Ce poate face robotul în fabrică și câți clienți sunt dispuși să plătească pentru el?

Aceasta este diferența dintre o tehnologie impresionantă și un produs comercial viabil. Schimbarea de atitudine nu înseamnă că Beijingul renunță la roboții umanoizi. Din contră, investitorii și executivii citați de Reuters consideră că accentul se mută către implementarea efectivă, volumul comenzilor și capacitatea companiilor de a transforma demonstrațiile tehnologice în produse care generează venituri sustenabile.

În paralel, piața chineză de capital continuă să ofere finanțare companiilor tehnologice. Companiile de pe continent au atras 148,9 miliarde de dolari prin vânzări de acțiuni și obligațiuni convertibile în 2026 până în prezent, cu 59% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor LSEG. Industria roboților nu a rămas fără bani. Dar standardul s-a schimbat. Investitorii vor să vadă roboți care nu doar dansează, luptă sau impresionează în demonstrații, ci lucrează efectiv în fabrici și generează comenzi repetate.