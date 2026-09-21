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Liderii mondiali se întâlnesc la ONU, în timp ce planeta se confruntă cu războaie, inteligență artificială scăpată de sub control și șocuri climatice

Sub un nor global de războaie și diviziuni amare, liderii mondiali se întâlnesc la Națiunile Unite săptămâna aceasta, confruntându-se cu noi temeri că inteligența artificială scăpată de sub control ar putea amenința umanitatea, chiar dacă șocurile climatice și creșterea prețurilor îngreunează deja viața a sute de milioane de oameni.
Liderii mondiali se întâlnesc la ONU, în timp ce planeta se confruntă cu războaie, inteligență artificială scăpată de sub control și șocuri climatice
Logo-ul ONU. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
21 sept. 2026, 08:26, Știri externe
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Reuniunea anuală la nivel înalt din cadrul Adunării Generale a ONU se va desfășura sîn contextul  războaielor majore din Iran, Gaza, Ucraina, Sudan și Myanmar și cu o întrebare persistentă: Pot liderii să facă ceva pentru a le pune capăt?, relatează AP.

Și ce pot face ei în privința creșterii neîncetate a încălzirii globale care amenință viitorul planetei, a inegalităților tot mai mari din cadrul și între națiuni și a șocurilor asupra economiei globale, deoarece rutele de transport maritim și lanțurile de aprovizionare blocate cresc costul vieții și încetinesc creșterea economică?

Pachet amplu de reforme

Viitorul Națiunilor Unite va fi, cu siguranță, și el pe ordinea de zi. La 81 de ani, puterile sale sunt încă națiunile victorioase din al Doilea Război Mondial, nu principalii actori globali ai secolului XXI. Cele 193 de națiuni membre ale ONU au convenit asupra unui pachet amplu de reforme care include actualizarea instituțiilor cheie, cum ar fi puternicul Consiliu de Securitate al ONU, unde SUA, Rusia, China, Marea Britanie și Franța dețin o influență exagerată datorită puterii lor de veto. Reforma, însă, este mai ușor de spus decât de implementat.

Se caută succesor pentru secretarul general ONU

În culise, vor exista speculații despre cine va conduce Națiunile Unite. Al doilea mandat de cinci ani al secretarului general Antonio Guterres se încheie pe 31 decembrie și nu a apărut încă un succesor clar.

Încă nu există nicio îndoială că ONU rămâne locul de întâlnire pentru cele 193 de națiuni membre și liderii acestora. Aproximativ 130 de șefi de stat și de guvern sunt așteptați să vorbească la Adunarea Generală începând de marți, împreună cu zeci de miniștri.

Printre capetele de afiș se vor număra președintele american Donald Trump și președintele francez Emanuel Macron. Ambii vor vorbi marți după discursul de deschidere al lui Guterres despre „starea lumii”. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, vor vorbi miercuri.

 

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