Volodimir Zelenski: Rusia a lansat peste 2.000 de drone asupra Ucrainei în ultima săptămână

Rusia a lansat peste 2.000 de drone de atac asupra orașelor din întreaga Ucraină în ultima săptămână, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 20 septembrie.

De altfel, forțele rusești au folosit aproximativ 1.700 de bombe aeriene și 19 rachete de diferite tipuri, potrivit Kyiv Independent.

Potrivit președintelui, majoritatea dronelor folosite de Rusia au fost propulsate de motoare cu reacție și pot ajunge la viteze de 600 de kilometri pe oră, adică aproape 370 de mile pe oră.

„În fiecare zi și în fiecare noapte, ne apărăm împotriva atacurilor rusești”, a scris Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare.

Tot mai multe atacuri puternice din partea Rusiei

Atacurile rusești au lovit în diferite zone ale Ucrainei mănăstiri, infrastructură critică, întreprinderi și clădiri rezidențiale.

În ultima perioadă, Moscova și-a schimbat tactica de bombardament. Rusia a început să folosească drone aproape din oră în oră pe parcursul zilei, iar atacurile cu rachete continuă, inclusiv rachete balistice.

De asemenea, Rusia și-a intensificat masiv atacurile asupra Ucrainei, profitând de lipsa unor rachete și sisteme esențiale de apărare aeriană în cazul Kievului.

În august, cel puțin 372 de civili au fost uciși și 2.349 au fost răniți în Ucraina, potrivit Misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina. A fost al doilea cel mai ridicat bilanț lunar din 2024, după luna iulie, când au fost raportate 448 de persoane ucise și 2.675 rănite.

Ca răspuns la atacurile rusești, Zelenski a declarat că a aprobat, pe 19 septembrie, noi operațiuni cu rază lungă de acțiune. Președintele ucrainean nu a precizat în ce vor consta acestea.

În luna iulie, Zelenski afirmase că Ucraina și-a actualizat lista țintelor prioritare și că poate lovi la o distanță de peste 3.000 de kilometri în interiorul teritoriului rus.

Pe 20 septembrie, Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone și rachete de până acum, provocând un incendiu imens la Moscova chiar în ultima zi a alegerilor parlamentare din Rusia.

Sprijin din partea SUA

Președintele ucrainean a cerut noi sancțiuni împotriva Rusiei, spunând că Statele Unite, Europa și țările din G7 au toate mijloacele pentru a pune presiune asupra Moscovei.

„Acesta este momentul potrivit pentru a adopta noi sancțiuni împotriva agresorului și pentru a promova pacea prin forță. Statele Unite, Europa și toate țările din G7 dispun de mijloacele necesare pentru a face acest lucru. Mizăm pe noi măsuri ferme”, a transmis Zelenski.

Sprijinul militar pentru Ucraina continuă și din partea Statelor Unite. Departamentul de Stat american a anunțat, pe 18 septembrie, aprobarea unei posibile vânzări de armament către Ucraina, în valoare de 2,7 miliarde de dolari.

Pachetul include sisteme de apărare aeriană, echipamente și servicii conexe, rachete de tip „S-300 Clone” și GAM-67, sisteme radar pentru contracararea dronelor, sisteme de apărare aeriană cu rază extinsă și ghidaj laser, radare anti-dronă și kituri de modificare a lansatoarelor mobile.

Toate aceste echipamente au fost solicitate de Kiev.