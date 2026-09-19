Fico: „Ne confruntăm cu un pericol mortal”. Premierul slovac acuză „șoimii războiului” din NATO

Într-un mesaj video publicat sâmbătă pe rețelele sociale, Robert Fico a afirmat că Europa se confruntă cu riscul unei escaladări majore a războiului din Ucraina.

„Ne confruntăm cu un pericol mortal”, a declarat premierul slovac, acuzând Occidentul că „toarnă gaz pe foc” prin continuarea sprijinului acordat Kievului.

Fico a susținut că ceea ce el descrie drept „eșecul strategiei de distrugere a Rusiei prin războiul din Ucraina” i-ar fi determinat pe unii politicieni occidentali să urmărească declanșarea unei confruntări directe între NATO și Rusia.

„Anumiți șoimi ai războiului din NATO încearcă, cu orice preț, să transforme acest război într-un conflict între Rusia și NATO”, a afirmat Fico. Premierul slovac nu a prezentat dovezi că state sau lideri NATO ar încerca deliberat să provoace un asemenea conflict și nu a nominalizat politicienii la care se referă.

Fico: Războiul din Ucraina „nu este războiul Slovaciei și nici al NATO”

Robert Fico, care a menținut relații politice mai apropiate cu Moscova decât majoritatea liderilor UE și s-a opus acordării de ajutor militar slovac Ucrainei, a reiterat că Bratislava nu intenționează să trimită militari într-un eventual conflict cu Rusia.

El avertizase anterior că inclusiv un incident provocat de o dronă ar putea crea o situație în care să fie pusă în discuție activarea mecanismului de apărare colectivă al NATO.

Fico a declarat că vrea să împiedice Slovacia, țară membră NATO și vecină cu Ucraina, să fie atrasă într-un război pe baza a ceea ce el a descris drept un „pretext fabricat”.

Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților. NATO precizează însă că mecanismul nu presupune automat o anumită formă de răspuns militar: fiecare aliat trebuie să acorde asistență și decide ce acțiuni consideră necesare, iar evaluarea existenței unui atac armat este discutată între statele membre.

Macron avertizează în direcția opusă: Rusia intensifică atacurile hibride

Declarațiile lui Fico contrastează cu avertismentele lansate în ultimele zile de liderii Franței și Poloniei.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că Rusia își intensifică operațiunile hibride împotriva Europei și a cerut guvernului francez să pregătească noi măsuri pentru protejarea infrastructurii critice și a obiectivelor sensibile.

Macron a indicat, între exemple, incidentul din august de la aeroportul Leipzig/Halle din Germania, unde a fost descoperită o dronă încărcată cu explozibili în apropierea unei aeronave cargo ucrainene. Autoritățile germane au atribuit Moscovei responsabilitatea pentru operațiune, potrivit Reuters.

Tusk: Serviciile de informații avertizează asupra unor posibile atacuri cu drone și rachete

Premierul polonez Donald Tusk a prezentat joi în Parlamentul de la Varșovia o evaluare și mai gravă.

Potrivit lui Tusk, informațiile analizate de serviciile de informații indică riscul ca Rusia să desfășoare atacuri hibride cu drone și rachete împotriva statelor care sprijină Ucraina, inclusiv Polonia.

Premierul polonez a spus că asemenea incidente ar putea fi prezentate ulterior de Moscova drept „accidentale”, pentru a testa reacția statelor NATO și pentru a le descuraja să recurgă la mecanismele de apărare colectivă ale Alianței.

Avertismentele lui Tusk și Macron vin pe fondul continuării atacurilor rusești asupra Ucrainei. Pe 17 septembrie, Rusia a lansat un nou val masiv de drone și rachete asupra mai multor regiuni ucrainene, iar Polonia a ridicat avioane de luptă pentru protejarea propriului spațiu aerian. Autoritățile poloneze nu au raportat atunci încălcarea teritoriului țării.

La summitul NATO de la Ankara din iulie 2026, liderii celor 32 de state membre și-au reafirmat angajamentul față de Articolul 5 și au descris Rusia drept o amenințare pe termen lung pentru securitatea euro-atlantică.