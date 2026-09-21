Gigantul Google, taxat în UE cu sute de milioane de euro pentru prelucrarea datelor de geolocalizare

Recenta sancțiune este a patra cea mai mare amendă impusă vreodată de Comisia Irlandeză pentru Protecția Datelor (DPC), care supraveghează Google la nivel european, deoarece sediul central european al grupului se află la Dublin, relatează Le Fiagaro.

Datele de geolocalizare pot „îmbunătăți utilitatea serviciilor online, dar pot dezvălui și o cantitate semnificativă de informații despre o persoană, inclusiv informații inerent private”, a remarcat Graham Doyle, comisarul Comisiei pentru Protecția Datelor, într-un comunicat. „Din cauza deficiențelor Google”, a subliniat el, utilizatorii „ar putea să nu fie conștienți de faptul că locația lor este utilizată, de exemplu, pentru a-i influența prin publicitate sau pentru a le deduce interesele și ar putea pierde controlul asupra datelor lor personale”.

Google: reguli care au fost actualizate între timp

Ancheta, deschisă în februarie 2020 în urma unor plângeri depuse de mai multe organizații europene pentru protecția consumatorilor, acoperă o perioadă cuprinsă între 2018 și 2020. Aceasta se concentrează pe conformitatea cu GDPR (Regulamentul general european privind protecția datelor) a funcționalităților „Activitatea web și din aplicații” , „Istoricul locațiilor” și „Precizia locației” .

„Acest caz se referă la reguli istorice care au fost actualizate între timp”, a răspuns un purtător de cuvânt al Google. „Începând cu 2019, ne-am evoluat semnificativ practicile și am lansat instrumente robuste care simplifică gestionarea datelor de localizare”, au adăugat aceștia. Google face în prezent obiectul altor trei anchete DPC, „toate aflate într-un stadiu avansat”, potrivit agenției. Cea mai mare amendă impusă de DPC a fost aplicată Meta în 2023: 1,2 miliarde de euro pentru transferul de date către Statele Unite, în ciuda îngrijorărilor de la acea vreme cu privire la supravegherea efectuată de serviciile de informații americane.