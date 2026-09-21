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Kaja Kallas anunță sancțiuni pentru cei care au organizat alegerile rusești în teritoriile ucrainene ocupate

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, anunță că va propune sancțiuni împotriva celor care au facilitat alegerile rusești în teritoriile ucrainene ocupate.
Kaja Kallas anunță sancțiuni pentru cei care au organizat alegerile rusești în teritoriile ucrainene ocupate
Foto: Mediafax Foto
Maria Nițu
21 sept. 2026, 14:45, Știri externe
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Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, anunță că va propune sancțiuni împotriva persoanelor care au contribuit la organizarea alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei în teritoriile ocupate ale Ucrainei.

Kaja Kallas a făcut acest anunț pe pagina sa de X, mesaj prin care a criticat scrutinul organizat de Rusia și modul în care acesta s-a desfășurat.

„Așa-numitele alegeri pentru Dumă au marcat un nou regres major pentru democrația rusă. Rezultatul lor nu a fost niciodată pus la îndoială”, a scris Kallas.

Oficialul european a spus că Rusia a înăbușit disidența, a interzis participarea singurului partid înregistrat care se opunea războiului din Ucraina și a împiedicat observatorii internaționali să monitorizeze alegerile.

Ea a mai precizat că Rusia păstrează acum doar o „fațadă de democrație”.

„Am propus măsuri împotriva celor care facilitează aceste alegeri-farsă în teritoriile ucrainene ocupate”, a adăugat ea.

România condamnă deschiderea secțiilor de votare din Transnistria

Potrivit Ukrinform, Ministerul de Externe al României a condamnat deschiderea secțiilor de votare rusești în Transnistria fără acordul autorităților de la Chișinău.

MAE român a transmis că deschiderea acestor secții încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

În partea temporar ocupată a regiunii Donețk, ultima zi a „votului” pentru Duma de Stat a Rusiei a fost scurtată pe 20 septembrie, în contextul unei „prezențe la vot” raportate de peste 80%.

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