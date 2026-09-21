Un cunoscut TikToker din Republica Moldova a fost arestat pentru trafic de droguri

Nicolae Lebedev și soția sa au fost reținuți, fiind suspectați de trafic ilegal de droguri în cantități foarte mari. Informația a fost publicată de PulsMedia, citând surse apropiate de anchetă.

Potrivit surselor, activitatea lui „Nikoglai” a fost documentată de către ofițerii de urmărire penală din Chișinău.

Astfel, miercuri, 16 septembrie, polițiștii au descins la domiciliul TikToker-ului, din comuna Stăuceni, unde s-ar fi stabilit că era organizat consumul de droguri.

Surse apropiate anchetei, care au solicitat să le fie păstrat anonimatul, au comunicat pentru sursa citată că printre clienți erau mai mulți adolescenți care îl urmăreau pe TikToker, aceștia fiind invitați chiar la el acasă pentru a consuma substanțe narcotice.

În timpul reținerii, TikTokerul ar fi opus rezistență și i-ar fi atacat pe oamenii legii, iar soția sa chiar a fugit de la fața locului, însă a fost reținută la scurt timp de către polițitșii care au alergat după ea.

La percheziții s-ar fi găsit două pungi cu substanțe interzise, dispozitive de mărunțire a drogurilor, cântare electirce și alte obiecte destinate preparării, împachetării și înstrăinării drogurilor.

Aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore, iar după ce au fost duși în fața judecătorului de instrucție, pe numele celor doi au fost eliberate mandate de arest pentru 30 de zile.

Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată în instanță, conform legislației din Republica Moldova, cei doi riscă închisoare de la 7 la 15 de ani.

TikTokerul” de origine din Republica Moldova, Nikolai Lebedev, a fost extrădat din Federația Rusă, în 2022 după ce Poliția din Moscova l-a reținut pentru că a înregistrat o un videoclip parodie cu un militar rus care aruncă grenade căzute lângă el.