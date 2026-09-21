Militar plecat în căutarea unei drone, prins băut la volan, după ce a intrat cu mașina într-un stâlp, în Republica Moldova

Accidentul în care a fost implicat un militar s-a produs în jurul orei 3.00, în orașul Otaci, raionul Ocnița. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, un autoturism de serviciu din dotarea Armatei Naționale a fost implicat în accident.

În urma impactului, militarii aflați în mașină nu au fost răniți.

Radio Moldova relatează că militarii se deplasau pentru a căuta o dronă, în contextul unui incident aerian semnalat în nordul Republicii Moldova.

Mașina condusă de militar a intrat într-un stâlp de electricitate și un parapet.

Sursa citată adaugă că șoferul, un tânăr în vârstă de 24 de ani, a fost supus testării alcoolscopice cu aparatul Drager, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0.99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ministerul Apărării a anunțat constituirea unei comisii interne pentru stabilirea circumstanțelor și cauzelor accidentului.

Comisia a decis suspendarea din funcție a șoferului pe durata investigației. În funcție de rezultatele cercetării, militarul va fi sancționat conform legislației în vigoare, a precizat Ministerul Apărării.