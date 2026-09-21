Majoritatea copiilor migranți pot să rămână în Ceuta. Apelul unei ministre din Spania

Ea a precizat că mulți dintre copiii migranți au ajuns în Ceuta fugind de violență sau situații extreme. Rego a mai afirmat că nu renunță la ideea de a face politică „în conformitate cu legea și cu statul de drept, dar și dintr-o perspectivă a empatiei”.

Potrivit guvernului de la Madrid, între 2.500 și 3.000 de copiii și adolescenți minori se află în Ceuta neînsoțiți.

Dintre aceștia, 1.500 au ajuns la sfârșitul lunii iulie, atunci când peste 72.000 de de migranți au luat cu asalt Ceuta, traversând pe mare din Maroc.

Alți aproximativ 500 de copii migranți se aflau deja în Ceuta. Dintre toți, între 500 și 700 rămân în afara sistemului de protecție.

Criza migranților continuă în Ceuta

Declarațiile vin după ce în vineri, exclava spaniolă a fost dominată de haos, în contextul în care un nou centru de găzduire temporară a fost deschis. Centrul a avut însă mult mai puține locuri decât efectivul de migranți, astfel că, aproape 3.000 de oameni s-au întors din oraș pe plajă, pentru că nu au reușit să prindă un loc în centrul nou deschis.

Autoritățile spaniole continuă relocarea migranților în centre, după care, în cazul adulților, vor începe procedurile de returnare pentru cetățenii adulți. În jur de 150 – 200 de migranți revin voluntar în Maroc zilnic, potrivit EFE.

Spania intenționează să îi păstreze pe teritoriul său pe cei care au dreptul la protecție internațională, precum și pe minorii care nu pot fi reuniți cu familiile lor.