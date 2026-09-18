Droguri, violență și dezinformare în școli. „Profesorii nu pot fi lăsați singuri”

Școala este pusă tot mai des în situația de a gestiona, dincolo de educația propriu-zisă, probleme precum consumul de droguri în rândul minorilor, violența, dezinformarea și efectele folosirii necontrolate a tehnologiei. Despre responsabilitatea profesorilor, dar și a familiei și autorităților în protejarea copiilor s-a discutat joi la conferința „România Responsabilă”, organizată la Camera Deputaților.

„Nu le putem cere elevilor să fie responsabili într-o societate în care instituțiile, familia și comunitatea își pasează responsabilitatea de la una la alta. Profesorii nu pot fi lăsați singuri. Avem nevoie de un parteneriat real între școală, familie, autorități, presă și societatea civilă”, a declarat Lavinia Șandru, inițiatoarea proiectului.

Prevenția consumului de droguri trebuie să fie permanentă

Nevoia unei prevenții constante a consumului de droguri în rândul minorilor și a implicării familiei, școlii și specialiștilor a fost subliniată de fostul ofițer antidrog Cătălin Țone, expert în combaterea traficului și consumului de droguri.

„Prevenirea trebuie să fie permanentă, adaptată vârstei copiilor și susținută de școală, familie și specialiști. Copiii trebuie să știe unde pot cere ajutor fără teamă și fără să fie stigmatizați”, a explicat Cătălin Țone.

Președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, deputatul Alexandru-Mihai Ghigiu, consideră că schimbările din educație nu ar trebui să mai depindă de succesiunea mandatelor politice.

Potrivit acestuia, „educația nu poate fi construită prin măsuri izolate și nici schimbată de la un mandat la altul. Avem nevoie de continuitate, de stabilitate și de politici publice așezate în jurul nevoilor reale ale elevilor și profesorilor”.

Inspectorul școlar general al Municipiului București, Florin Lixandru, este de acord că problemele cu care se confruntă elevii sunt tot mai complexe.

„Educația de calitate se construiește prin colaborarea permanentă dintre profesori, părinți și instituțiile publice. Numai împreună putem răspunde provocărilor tot mai complexe cu care se confruntă elevii”, a declarat Florin Lixandru.

Copiii, în fața dezinformării și a conținutului manipulator

Dezinformarea și expunerea copiilor la informații false sunt, de asemenea, provocări pentru educație într-un mediu informațional dominat tot mai mult de conținut manipulator.

În acest context, Dan Constantin, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, consideră esențială dezvoltarea gândirii critice a copiilor: „O societate responsabilă are nevoie de cetățeni bine informați și de o presă care își respectă misiunea”.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Universitatea Ecologică din București.