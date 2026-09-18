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Trenul internațional Viena – București Nord își schimbă programul în Ungaria până în decembrie

Pasagerii trenului internațional IR 347 „Dacia”, care circulă pe ruta Viena - București Nord, trebuie să țină cont de modificări ale orarului pe teritoriul Ungariei. Schimbările vor fi aplicate în perioada 21 septembrie – 12 decembrie 2026, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară.
Trenul internațional Viena - București Nord își schimbă programul în Ungaria până în decembrie
Suresa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
18 sept. 2026, 10:49, Economic
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CFR Călători anunță că a primit o informare din partea administrației feroviare ungare MAV-START privind modificarea temporară a circulației trenului IR 347 „Dacia”.

Schimbările de orar vor fi aplicate pe teritoriul Ungariei, în contextul unor lucrări desfășurate pe secțiunea de cale ferată Ferencvaros – Budapest-Kelenfold.

Modificările sunt programate să intre în vigoare începând cu 21 septembrie 2026 și să fie menținute până la 12 decembrie 2026.

CFR Călători recomandă verificarea programului înainte de călătorie

Compania recomandă pasagerilor să verifice din timp orarul actualizat al trenurilor, pentru a evita eventualele neplăceri și pentru a-și putea planifica în consecință călătoria.

Informațiile actualizate privind traficul feroviar pe rețeaua din Ungaria pot fi consultate pe site-ul administrației feroviare ungare, MAV.

Pentru informații despre circulația trenurilor, pasagerii pot consulta și CFR Călători sau platforma pentru bilete internaționale CFR Călători.

Pentru informații suplimentare sunt disponibile numărul 021/9521, pentru traficul intern, și 021.314.5528, pentru traficul internațional, la Gara de Nord București.

Pasagerii se pot adresa, de asemenea, personalului CFR Călători din stații pentru informații privind modificările de circulație.

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