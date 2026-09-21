Estimările făcute după închiderea urnelor arată că Rusia Unită va obține din nou o victorie categorică. Conform datelor preliminare furnizate de Comisia Electorală Centrală a Rusiei, partidul de guvernământ Rusia Unită este pe cale să obțină 57,5% din voturi. Totuși, numărătoarea finală a voturilor din cadrul scrutinului, desfășurat pe parcursul a trei zile, nu va fi încheiată înainte de 25 septembrie.

Celelalte partide care urmează să obțină mandate în Duma de Stat sunt Partidul Comunist, partidul ultranaționalist LDPR și partidul „Oameni Noi”. Acestea votează constant alături de „Rusia Unită”.

Potrivit Kyiv Independent, scorul nu este o surpriză deoarece numeroși observatori independenți consideră că rezultatele sunt prestabilite de regimul de la Kremlin.

Partidele de opoziție nu au putut participa la alegerile din Rusia

Partidelor de opoziție autentice li s-a interzis să participe la alegeri. Politicianul din opoziție Boris Nadejdin a fugit din țară în luna august, temându-se că va fi urmărit penal. De asemenea, în august, Curtea Supremă a Rusiei a interzis participarea la alegeri a partidului „Iabloko”, formațiune care se opune războiului. În teritoriile ucrainene ocupate în prezent de forțele ruse, alegerile s-au desfășurat sub amenințarea violenței și a represiunii.

Alegerile din Rusia au o importanță nu doar pentru locurile din viitorul Parlament. Un scor mare îi asigură lui Vladimir Putin sprijinul pentru continuarea războiului din Ucraina.

„Alegerea și hotărârea voastră vor demonstra încă o dată că milioane de oameni îi susțin pe luptătorii noștri și că suntem solidari, uniți prin valori comune, prin memoria noastră istorică și prin dragostea față de Patrie, și că nimeni nu ne poate dezbina sau intimida, ori submina statalitatea și sistemul nostru social și politic”, a declarat Vladimir Putin într-un discurs susținut pe 16 septembrie, înaintea alegerilor.