Prima pagină » Politic » Rezultate preliminare. Cine a câștigat alegerile parlamentare din Rusia, ce partide intră în Parlament

Rezultate preliminare. Cine a câștigat alegerile parlamentare din Rusia, ce partide intră în Parlament

Primele alegeri parlamentare din Rusia nu provoacă mari surprize. Rusia Unită, partidul politic condus din umbră de președintele rus Vladimir Putin, se îndreaptă spre o victorie zdrobitoare în primele alegeri parlamentare din Rusia de la declanșarea războiului din Ucraina. Alegerile au avut loc în weekend.
Rezultate preliminare. Cine a câștigat alegerile parlamentare din Rusia, ce partide intră în Parlament
Vladimir Putin/Mediafax Foto
Petru Mazilu
21 sept. 2026, 06:26, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Estimările făcute după închiderea urnelor arată că Rusia Unită va obține din nou o victorie categorică. Conform datelor preliminare furnizate de Comisia Electorală Centrală a Rusiei, partidul de guvernământ Rusia Unită este pe cale să obțină 57,5% din voturi. Totuși, numărătoarea finală a voturilor din cadrul scrutinului, desfășurat pe parcursul a trei zile, nu va fi încheiată înainte de 25 septembrie.

Celelalte partide care urmează să obțină mandate în Duma de Stat sunt Partidul Comunist, partidul ultranaționalist LDPR și partidul „Oameni Noi”. Acestea votează constant alături de „Rusia Unită”.

Potrivit Kyiv Independent, scorul nu este o surpriză deoarece numeroși observatori independenți consideră că rezultatele sunt prestabilite de regimul de la Kremlin.

Partidele de opoziție nu au putut participa la alegerile din Rusia

Partidelor de opoziție autentice li s-a interzis să participe la alegeri. Politicianul din opoziție Boris Nadejdin a fugit din țară în luna august, temându-se că va fi urmărit penal. De asemenea, în august, Curtea Supremă a Rusiei a interzis participarea la alegeri a partidului „Iabloko”, formațiune care se opune războiului. În teritoriile ucrainene ocupate în prezent de forțele ruse, alegerile s-au desfășurat sub amenințarea violenței și a represiunii.

Alegerile din Rusia au o importanță nu doar pentru locurile din viitorul Parlament. Un scor mare îi asigură lui Vladimir Putin sprijinul pentru continuarea războiului din Ucraina.

„Alegerea și hotărârea voastră vor demonstra încă o dată că milioane de oameni îi susțin pe luptătorii noștri și că suntem solidari, uniți prin valori comune, prin memoria noastră istorică și prin dragostea față de Patrie, și că nimeni nu ne poate dezbina sau intimida, ori submina statalitatea și sistemul nostru social și politic”, a declarat Vladimir Putin într-un discurs susținut pe 16 septembrie, înaintea alegerilor.

Recomandarea video

Trecutul rusesc și prieteniile militare la Moscova ale Cameliei Vannacci, soția româncă a liderului extremist italian
G4Media
Emil Grădinescu a desființat principala variantă de antrenor a lui Gigi Becali: „Nu are niciun fel de rezultat”
GSP.ro
Schema infracțională în care ar fi implicat Călin Georgescu. Legăturile cu Rusia – SURSE
Gandul
Mărturii din iad: A venit SMURD-ul după ce a leșinat. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-ar fi terorizat actuala soție!
Cancan
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Prosport
Planul băncilor din Germania de a folosi miliardele de euro blocate în conturi pe care nu le accesează nimeni
Libertatea
Durerea pe care mulți o confundă cu aciditatea poate fi un semn al unei boli care nu se tratează și nu se vindecă
CSID
Kaufland are o ofertă Parkside pentru cei care fac singuri mici reparații la mașină sau motocicletă. Costă 119 lei
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia