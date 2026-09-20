Partidul care a câștigat alegerile din Berlin vrea să naționalizeze sute de mii de locuințe

Die Linke a câștigat alegerile regionale de la Berlin, aproape dublându-și scorul și devansând CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz. Elif Eralp, candidata formațiunii pentru conducerea capitalei germane, a promis după anunțarea rezultatelor că va încerca să pună în aplicare una dintre cele mai controversate măsuri ale campaniei: trecerea în proprietate publică a aproximativ 220.000 de locuințe deținute de mari companii imobiliare.

Die Linke a obținut aproximativ 25,3% din voturi, potrivit rezultatelor disponibile duminică seară, în timp ce Uniunea Creștin-Democrată (CDU) s-a clasat pe locul al doilea, cu aproximativ 19%. Alternative für Deutschland (AfD) a ajuns la circa 16%, cel mai bun rezultat al său de până acum în Berlin, iar Partidul Social-Democrat (SPD) a coborât la aproximativ 12,1%.

Rezultatul reprezintă o schimbare majoră față de scrutinul precedent, când CDU fusese principala forță politică din capitală. Die Linke, partid de stânga radicală, și-a construit campania în special în jurul crizei locuințelor și al creșterii chiriilor.

„De astăzi, schimbăm Berlinul împreună”, le-a spus Elif Eralp susținătorilor partidului după închiderea urnelor.

Planul care poate schimba piața imobiliară din Berlin

În primele declarații după alegeri, Eralp a spus că situația chiriilor a devenit „cea mai mare problemă socială” a capitalei și a reiterat promisiunea de a transfera în proprietate publică aproximativ 220.000 de apartamente aflate în portofoliile marilor companii imobiliare.

Berlinul traversează de mai mulți ani o criză severă a locuințelor. Chiriile aproape s-au dublat față de 2014, iar autoritățile estimează că orașul va avea nevoie de încă aproximativ 211.000 de locuințe până în 2040.

Planul Die Linke se bazează și pe rezultatul referendumului organizat în Berlin în 2021, când aproximativ 58% dintre participanți au susținut ideea socializării portofoliilor marilor proprietari imobiliari.

Eralp susține că votul reprezintă un mandat democratic care trebuie pus în aplicare. Aplicarea măsurii este însă departe de a fi sigură.

SPD s-a opus până acum proiectului în forma propusă de Die Linke, avertizând asupra costurilor foarte mari. Lideri social-democrați au estimat că despăgubirea companiilor ar putea ajunge la 20-30 de miliarde de euro.

Un sondaj Infratest Dimap citat de Reuters indica, de asemenea, că numai 37% dintre persoanele intervievate mai susțineau în prezent naționalizarea marilor portofolii rezidențiale.

Die Linke trebuie să construiască o majoritate

Atât SPD, cât și Verzii au semnalat că sunt deschiși negocierilor pentru o coaliție cu Die Linke. O astfel de formulă ar readuce la conducerea Berlinului o alianță a partidelor de stânga și centru-stânga. Negocierile nu se anunță însă simple.

Liderul Verzilor, Felix Banaszak, a declarat că înaintea unei colaborări trebuie clarificate acuzațiile de antisemitism formulate în ultimii ani la adresa unor membri și structuri ale Die Linke din Berlin.

„Avem nevoie de un angajament clar în combaterea antisemitismului; altfel, lucrurile nu vor funcționa cu noi”, a declarat Banaszak.

Die Linke respinge ideea că ar exista o problemă sistemică de antisemitism în interiorul partidului și afirmă că se opune antisemitismului, rasismului și altor forme de discriminare.

De unde vine Die Linke

Die Linke are rădăcini în politica fostei Germanii de Est. Partidul actual a fost înființat în 2007 prin fuziunea dintre PDS și formațiunea WASG.

PDS provenea, la rândul său, din fostul Partid Socialist Unit al Germaniei, SED, partidul care a condus Republica Democrată Germană înainte de căderea Zidului Berlinului și reunificarea Germaniei.

Formațiunea modernă Die Linke și-a construit însă profilul politic în jurul unor teme precum protecția chiriașilor, extinderea serviciilor publice, salariile, redistribuirea veniturilor și impozitarea mai ridicată a averilor mari.

În cazul Berlinului, locuințele au devenit principalul motor electoral. Elif Eralp a făcut din plafonarea chiriilor și extinderea proprietății publice asupra locuințelor tema centrală a campaniei sale.

O nouă lovitură electorală pentru Friedrich Merz

Scrutinul din Berlin reprezintă încă un rezultat slab pentru tabăra cancelarului Friedrich Merz.

Alegerile s-au desfășurat în aceeași zi în care AfD s-a clasat pe primul loc în landul Mecklenburg-Pomerania Occidentală, unde a obținut în jur de 38%, în timp ce CDU a coborât la aproximativ 5%, unul dintre cele mai slabe rezultate din istoria sa postbelică.

AfD obținuse anterior un rezultat foarte puternic și în Saxonia-Anhalt.