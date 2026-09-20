Ce este Die Linke, partidul de stânga radicală care a câștigat Berlinul. A învins CDU și AfD și poate prelua conducerea capitalei Germaniei

Potrivit proiecției ZDF de duminică seară, Die Linke era creditată cu 25,5%, urmată de CDU cu 19,9%, Verzii cu 15,3%, AfD cu 14,3% și SPD cu 11,9%.

Formațiunea și-a dublat scorul față de 2023 și a depășit inclusiv vechiul record al PDS, partidul din care provine parțial actuala Die Linke, care obținuse 22,6% la alegerile berlineze din 2001.

Ce este Die Linke

Die Linke, în traducere „Stânga”, este un partid socialist german care se definește prin conceptul de „socialism democratic” și printr-o critică puternică a capitalismului.

Die Linke susține o redistribuire mai amplă a veniturilor și averii, intervenția mai puternică a statului în economie și extinderea proprietății publice în domenii considerate esențiale. Programul partidului include taxe mai mari asupra averilor foarte mari, protecție socială extinsă, reglementarea mai strictă a piețelor și o implicare mai mare a statului în locuințe, energie și infrastructură.

Partidul are însă și diferențe interne importante. Aripa moderată urmărește în principal reglementarea mai strictă a economiei de piață și redistribuirea veniturilor în interiorul sistemului existent, în timp ce curentele mai radicale pledează pentru transformări dure și profunde ale proprietății și economiei.

Criza chiriilor, tema care a împins Die Linke pe primul loc

Cea mai importantă temă a campaniei din Berlin a fost locuința. Aproximativ 85% dintre gospodăriile capitalei locuiesc cu chirie, iar chiriile cerute pentru locuințele scoase pe piață aproape s-au dublat față de 2014. Berlinul ar avea nevoie de aproximativ 211.000 de locuințe suplimentare până în 2040, potrivit datelor citate de Reuters.

Foto: Anunțarea rezultatelor alegerilor din landul Berlin

Die Linke a făcut din această problemă centrul campaniei. Pentru companiile imobiliare aflate în proprietatea landului, partidul propune ca majorarea chiriilor să fie limitată la cel mult 1% pe an. De asemenea, promite construirea a 7.500 de locuințe municipale anual.

Cea mai controversată propunere este însă trecerea în proprietate publică a unor mari portofolii de locuințe deținute de companii private. Die Linke cere punerea în aplicare a referendumului din 2021, în care majoritatea participanților au susținut o formă de preluare a proprietăților marilor grupuri imobiliare. Elif Eralp a reafirmat chiar în seara alegerilor că această măsură va rămâne pe masa negocierilor pentru viitorul guvern al Berlinului.

Pe lângă locuințe, programul Die Linke pentru Berlin prevede extinderea transportului public și a infrastructurii pentru biciclete și pietoni, limitarea creșterii tarifelor în transportul public, întărirea sistemului public de sănătate și atingerea neutralității climatice a Berlinului până în 2040. La nivel federal, partidul susține introducerea unui impozit pe avere și eliminarea regulii constituționale care limitează îndatorarea publică pentru a permite investiții mai mari. Programul este criticat de partidele de centru ce au fost stricte privind datoria publică și deficitul.

Die Linke are un capitol separat de politici queer în programul pentru Berlin. Partidul vrea extinderea serviciilor pentru persoanele LGBTQ+, protejarea cluburilor, barurilor și centrelor comunitare, dezvoltarea unor proiecte de locuire destinate inclusiv persoanelor queer în vârstă și consolidarea serviciilor medicale specializate.

Programul electoral cere, de asemenea, condiții mai bune pentru solicitanții de azil și refugiați, inclusiv mai multă asistență socială și psihologică și forme de cazare care să permită o viață cât mai independentă.

De unde vine Die Linke: de la partidul-stat din RDG la o nouă generație de alegători

Actuala Die Linke a fost creată în 2007, prin fuziunea dintre PDS – Partidul Socialismului Democratic – și WASG, o formațiune apărută în vestul Germaniei din opoziția față de reformele economice și sociale ale guvernului SPD al lui Gerhard Schröder.

PDS provenea, la rândul său, din transformarea fostului SED, partidul care condusese autoritar Republica Democrată Germană înainte de prăbușirea regimului comunist. După 1989-1990, PDS s-a repoziționat și a devenit o forță electorală importantă în estul Germaniei. Această filiație istorică rămâne până astăzi una dintre cele mai controversate componente ale identității Die Linke.

La Berlin, partidul și predecesorul său au însă o istorie lungă de participare la guvernare. PDS a intrat în Parlamentul Berlinului încă din 1990, iar formațiunea a participat la guvernarea orașului între 2002 și 2011 și din nou între 2016 și 2023, alături de SPD și, în ultima perioadă, de Verzi.

Die Linke a trecut ulterior printr-o criză severă. Conflictul dintre conducerea partidului și Sahra Wagenknecht a dus la ruptura din 2023 și la apariția BSW. Paradoxal, după plecarea taberei Wagenknecht, Die Linke și-a revenit electoral. La alegerile federale din 2025 a reușit un comeback, beneficiind în special de voturile tinerilor și de o campanie foarte activă pe rețelele sociale. La nivel național, numărul membrilor partidului a trecut de 120.000 până la sfârșitul lui 2025, de peste două ori mai mult decât cu un an înainte.

Și datele de la scrutinul din Berlin indică o mobilizare puternică a unor alegători care anterior nu votaseră Die Linke. Modelul preliminar al Infratest dimap estima un câștig net de aproximativ 75.000 de voturi din rândul foștilor neparticipanți, 51.000 de la Verzi și 36.000 de la SPD.

Cine este Elif Eralp, candidata care poate conduce Berlinul

Victoria are și chipul unei candidate relativ noi în prima linie a politicii germane. Elif Eralp, juristă și vicepreședintă a grupului parlamentar Die Linke din Berlin, a fost desemnată candidatul principal al partidului pentru scrutinul din 2026.

În campanie, Eralp și-a construit mesajul aproape integral în jurul costului vieții și al crizei locuințelor. Dacă va reuși să construiască o coaliție care să o aleagă în funcție, Die Linke ar putea prelua pentru prima dată conducerea guvernului Berlinului după reunificarea Germaniei.

Cu cine poate guverna Die Linke

Pe baza proiecțiilor din seara alegerilor, Die Linke, Verzii și SPD au împreună o majoritate, ceea ce face posibilă matematic revenirea unei coaliții roșu-roșu-verde. Verzii s-au pronunțat înaintea alegerilor în favoarea unei asemenea formule, iar în seara scrutinului au arătat din nou deschidere pentru o alianță cu Die Linke și SPD.

Există însă puncte de divergență. Unul dintre cele mai dificile poate fi planul Die Linke de socializare a marilor companii imobiliare, asupra căruia Eralp a spus deja că nu intenționează să renunțe. Relația partidului cu Israelul și disputele interne legate de antisemitism au reprezentat, de asemenea, un subiect sensibil în campanie și ar putea reveni în negocierile dintre partide.

Aritmetic, și o alianță CDU–Verzi–SPD poate ajunge la majoritate în unele dintre proiecțiile actuale. Politic, însă, Verzii declaraseră înainte de scrutin că nu doresc o coaliție cu CDU și pledaseră pentru o guvernare împreună cu Die Linke și SPD.

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