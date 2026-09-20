Bruxelles a interzis complet mașinile pentru o zi. Capitala UE vrea să dubleze experimentul din 2027

Timp de aproape zece ore, între 09:30 și 19:00, circulația autovehiculelor a fost interzisă duminică, 20 septembrie, pe întreg teritoriul Regiunii Bruxelles-Capitală. A fost cea de-a 26-a ediție a „Car-Free Sunday”, organizată în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității.

Marile artere ale Bruxelles-ului, în mod normal ocupate de mii de mașini, au fost preluate de bicicliști, pietoni, alergători, persoane pe role și trotinete. Transportul public operat de STIB a fost gratuit pe parcursul întregii zile, iar autoritățile au suplimentat capacitatea unor servicii.

Au existat însă excepții. Transportul public, serviciile de urgență, forțele de ordine, anumite taxiuri și vehiculele care au primit autorizații speciale au putut circula, însă cu o limită de viteză de 30 km/h. Autostrăzile și centura Bruxelles-ului au rămas deschise, în timp ce accesul auto în regiune a fost restricționat.

Nu doar Bruxelles. Un număr record de orașe belgiene au renunțat la mașini

Evenimentul a depășit în acest an granițele capitalei. Peste 70 de orașe și municipalități din Belgia organizează în septembrie zile fără mașini, un record național, potrivit organizațiilor implicate în campanie.

Printre localitățile participante se numără Antwerp, Bruges, Leuven, Ostend, Kortrijk, Ypres și Vilvoorde. Pentru prima dată, 22 de municipalități din Valonia s-au alăturat inițiativei la nivel regional. Recordul precedent era de 53 de municipalități participante.

Bruxelles merge însă mai departe.

Din 2027, Bruxelles vrea două duminici fără mașini

Guvernul regional a decis introducerea unei a doua duminici fără mașini în fiecare an, suplimentar față de ediția tradițională din septembrie.

Pentru 2027, data aleasă este 2 mai, însă aceasta trebuie aprobată și de cele 19 municipalități ale Regiunii Bruxelles-Capitală. Ministrul regional al Mobilității, Elke Van den Brandt, susține de mai mulți ani introducerea unei a doua astfel de zile.

Inițial, autoritățile intenționau să lege noua ediție de sărbătoarea oficială a Regiunii Bruxelles, Fête de l’Iris. Data avută în vedere pentru 2027 coincidea însă cu Ziua Mamei, ceea ce a provocat proteste din partea unor locuitori și comercianți. Guvernul regional a optat ulterior pentru 2 mai.

70% dintre locuitori vor mai multe zile fără mașini

Extinderea evenimentului pare să aibă un sprijin semnificativ în rândul locuitorilor capitalei belgiene.

Un sondaj realizat în aprilie 2026 arată că 70% dintre respondenți ar dori mai multe zile fără mașini. Aproximativ 21% susțin cel puțin două astfel de zile anual, 24% vor minimum patru, iar 25% ar susține cel puțin 12 zile fără mașini în fiecare an.

Organizațiile de mediu argumentează că astfel de evenimente reduc temporar poluarea și zgomotul și permit locuitorilor să vadă cum ar putea arăta orașul cu mai puțin trafic rutier.

Există însă și critici. Organizația de mobilitate Touring s-a opus introducerii unei a doua duminici fără mașini, argumentând că Bruxelles-ul ar trebui să investească în transport public fiabil, parcări de tip park-and-ride și infrastructură sigură, în loc să cheltuiască bani pentru încă un eveniment simbolic.