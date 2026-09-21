AfD a câștigat alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Occidentală cu 38,2% din voturi, în fața Partidului Social-Democrat (SPD), care a obținut 35,5%. Uniunea Crești-Democrată (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, a primit doar 4,9% și nu a trecut pragul electoral.

Pentru prima dată în istoria sa, CDU a ratat intrarea într-un parlament regional din Germania, scrie Reuters.

„Scăderea competitivitții economiei germane este cauzată în mare măsură de decizia Germaniei de a nu mai cumpăra gaz rusesc ieftin și de a achiziționa în schimb gaz mult mai scump din alte țări, în primul rând din Statele Unite, plătind uneori de câteva ori mai mult pe piața spot”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Cu o zi înaintea alegerilor, Kirill Dmitriev, principalul emisar economic al președintelui Vladimir Putin, a transmis public un mesaj de susținere pentru AfD și a legat prosperitatea landului de revenirea gazului rusesc.

„Mecklenburg-Pomerania Occidentală va prospera din nou atunci când gazul accesibil și sigur prin Nord Stream va reveni, prin colaborarea cu AfD”, a scris Dmitriev pe platforma X.

Mesajul său a venit după ce Reuters a relatat că Dmitriev și liderii AfD au început pregătirile pentru o întâlnire care ar putea avea loc în 2027. Discuțiile ar urma să vizeze reluarea livrărilor de gaze rusești către Germania și posibila redeschidere a gazoductelor Nord Stream.

AfD susține reluarea importurilor de energie din Rusia, despre care afirmă că ar ajuta economia germană. Partidul nu se află însă la guvernare la nivel federal, iar celelalte formațiuni refuză în continuare să colaboreze cu acesta.

„În mod firesc, germanii, sau cel puțin o parte dintre ei, caută o alternativă la actualii lideri pentru a-și îmbunătăți situația. Este un proces firesc”, a afirmat Peskov.