Ce este, de fapt, „Scutul european pentru democrație”

Scutul european pentru democrație este o arhitectură de măsuri prezentată de Comisia Europeană în noiembrie 2025, construită în jurul protejării spațiului informațional, alegerilor, instituțiilor și presei, precum și al creșterii rezilienței societății în fața manipulării.

În centrul mecanismului se află Centrul european pentru reziliență democratică, care și-a început activitatea pe 24 februarie 2026. Rolul său este să pună în comun informații și expertiză ale statelor membre și instituțiilor europene, să identifice mai rapid amenințările, să dezvolte sisteme de avertizare timpurie și să coordoneze reacțiile în cazuri de manipulare informațională sau interferență străină.

Parlamentul European cere acum mai mult. Centrul ar trebui să aibă un mandat juridic mai clar, buget propriu și capacitatea de a ajuta efectiv statele să reacționeze, nu doar să le ofere analize. Eurodeputații cer și exerciții comune pentru scenarii de atac cibernetic asupra alegerilor, tratarea infrastructurii electorale drept infrastructură critică, sancțiuni mai puternice împotriva actorilor care facilitează operațiuni de dezinformare și o aplicare mai fermă a legislației europene deja existente pentru platformele digitale. În comisia specială, raportul fusese aprobat în iunie cu 20 de voturi pentru, nouă împotrivă și două abțineri.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat după vot că amenințările nu mai vizează doar infrastructura, ci „societățile, instituțiile și oamenii” și că Parlamentul cere sancțiuni extinse împotriva celor care facilitează dezinformarea, o aplicare mai bună a legislației și noi măsuri pentru creșterea rezilienței instituționale. Metsola a insistat că presa liberă, transparența și educația digitală sunt componente esențiale ale răspunsului european.

Raportorul Tomas Tobé a spus că apărarea democrației „nu mai este o problemă secundară a politicii europene”, ci o componentă a securității. Rusia este identificată drept principalul actor extern, iar raportul vorbește și despre amenințări provenite din Belarus, China, Iran și Coreea de Nord. Tobé a susținut că UE trebuie să treacă de la simpla identificare a operațiunilor de influență la capacitatea de a interveni atunci când acestea sunt depistate.

România, unul dintre cazurile invocate explicit la Strasbourg

România a apărut repetat în conferința de presă susținută după vot de Roberta Metsola, Tomas Tobé și președinta Comisiei EUDS, Nathalie Loiseau.

Raportul cere Comisiei Europene să finalizeze rapid investigația privind TikTok și presupusele interferențe în alegerile prezidențiale din România din 2024. Loiseau a spus că nu este suficient ca eventualele informații despre schimbări de algoritm sau comportamente neautentice să rămână într-un dialog între Comisie și companiile tehnologice și că rezultatele investigațiilor trebuie făcute publice.

Întrebat concret ce ar fi putut face noul Centru pentru reziliență democratică în noiembrie 2024, înainte ca situația din România să escaladeze, Tomas Tobé a indicat tocmai identificarea timpurie și reacția coordonată.

Eurodeputatul suedez a dat ca exemplu aproximativ „170.000 de conturi false pe TikTok” și a argumentat că, dacă asemenea rețele sunt identificate mai repede cu expertiza comună a statelor și a UE, autoritățile și platformele pot acționa înainte ca fenomenul să capete amploare. În viziunea lui Tobé, platformele ar trebui apoi obligate să-și asume responsabilitatea și să elimine comportamentul neautentic.

Dîncu: Problema este „guvernarea algoritmilor”

Europarlamentarul român Vasile Dîncu, vicepreședinte al Comisiei speciale EUDS, a legat direct dezbaterea europeană de modul în care platformele pot amplifica brusc anumite mesaje.

Întrebat despre protestele fermierilor și despre mesajele și teoriile conspirației care au circulat și au fost amplificate pe TikTok și Facebook, Dîncu a spus că problema este ceea ce el numește „guvernarea algoritmilor”.

Potrivit eurodeputatului, mijloacele tehnice folosite de platforme „nu sunt neutre” și pot accelera mesajele polarizante, extreme sau puternic emoționale. El a făcut trimitere și la campania prezidențială din România din 2024, când discursuri care existau anterior fără impact major au cunoscut, într-un interval foarte scurt, o creștere spectaculoasă a vizibilității.

Dîncu a avansat inclusiv ideea unor mecanisme de „frânare” a amplificării algoritmice, comparabile conceptual cu mecanismele de suspendare temporară folosite pe piețele financiare atunci când apar mișcări extreme.

Dîncu susține că raportul EUDS oferă o direcție pentru dezvoltarea ulterioară a unor asemenea instrumente legislative. Ele nu reprezintă, în acest moment, o regulă europeană în vigoare.

Dîncu a explicat că, din perspectiva raportului, apărarea democrației trebuie tratată ca o problemă de securitate, alături de protecția infrastructurilor critice și de reziliența digitală. Totodată, viitorul sistem ar trebui să fie controlat parlamentar, transparent și să nu devină „o nouă suprastructură birocratică”. Pentru România, a argumentat el, subiectul este cu atât mai important cu cât țara se află pe flancul estic al UE și NATO, în apropierea războiului din Ucraina.

Terheș avertizează asupra riscului de cenzură

Nu toți eurodeputații români privesc însă raportul în aceeași cheie.

Cristian Terheș, membru al Comisiei EUDS, a declarat înaintea votului că susține necesitatea combaterii războiului hibrid și a influenței externe, dar consideră că raportul privind Scutul european pentru democrație a devenit „extrem de ideologizat”.

Terheș a susținut că majoritatea din Parlament încearcă să creeze mecanisme prin care „birocrația europeană” ar putea ajunge să cenzureze conținut online. El a precizat că depusese amendamente și că urma să decidă votul final în funcție de soarta acestora. Prin urmare, declarația nu trebuie confundată cu o confirmare a modului în care a votat în final.

În privința României, Terheș a cerut ca autoritățile române să ofere ele însele toate explicațiile privind anularea procesului electoral din 2024 și ca datele pe baza cărora au fost luate deciziile să fie făcute publice.

În paralel, eurodeputatul a susținut un alt raport, separat, privind amenințările hibride, pe care îl consideră mai echilibrat și care tratează inclusiv războiul cognitiv, „controlul reflexiv” și folosirea de către Rusia a unor operațiuni informaționale pentru a determina adversarul să ia decizii favorabile intereselor Moscovei.

Cine se opune Scutului și de ce

Criticile nu vin doar din partea lui Terheș. Grupul Patrioți pentru Europa s-a opus raportului încă din faza votului în comisie, afirmând că susține protejarea alegerilor și instituțiilor împotriva interferențelor străine, dar că actuala formulă oferă un rol prea mare unor actori nealeși, rețelelor de fact-checking și ONG-urilor finanțate de UE.

Grupul contestă în special noțiuni precum „dezinformare” sau „conținut dăunător”, despre care afirmă că sunt suficient de largi încât să poată ajunge să fie folosite pentru restrângerea dezbaterii politice legitime.

Mai mulți eurodeputați din Patrioți pentru Europa și Europa Națiunilor Suverane — între care António Tânger Corrêa, Fabrice Leggeri, Csaba Dömötör, Jaroslav Bžoch, Virginie Joron, Hermann Tertsch, Christine Anderson și Petar Volgin — au cerut Comisiei explicații inclusiv în legătură cu baza juridică, finanțarea și controlul asupra Centrului european pentru reziliență democratică.

Christine Anderson, din grupul Europa Națiunilor Suverane, a ridicat separat problema limitelor competenței europene, cerând garanții că Centrul nu va ajunge să facă evaluări de securitate sau să influențeze deciziile statelor privind securitatea națională și electorală.

Tabăra care susține raportul respinge însă echivalarea acestor instrumente cu cenzura. Tomas Tobé a formulat la Strasbourg una dintre liniile de demarcație pe care majoritatea încearcă să le impună: libertatea de exprimare este fundamentală, dar „fabricile rusești de troli și boții” folosiți pentru intervenții coordonate din exterior nu trebuie tratați drept manifestări obișnuite ale libertății de exprimare.

Ce se schimbă de mâine

Votul de la Strasbourg nu înseamnă că, de miercuri, UE poate opri un cont viral sau poate interveni într-o campanie electorală națională.

El crește însă presiunea politică asupra Comisiei Europene pentru ca Scutul să capete instrumente mai clare și, în unele cazuri, legislație obligatorie.

În practică, sistemul imaginat de Parlament ar trebui să funcționeze în mai multe etape: detectarea timpurie a unei operațiuni de manipulare, schimb rapid de informații între state și instituțiile UE, avertizarea autorităților și a publicului, folosirea regulilor deja existente – precum Digital Services Act – față de platforme și, acolo unde este necesar, sancționarea actorilor implicați sau adoptarea unor noi instrumente legislative.