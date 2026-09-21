Organizatorii unei curse din Teheran, anchetați penal după ce mai multe femei au alergat fără hijab

Evenimentul sportiv, o cursă de 10 kilometri intitulată „Tehrun” , s-a desfășurat vineri în Parcul Velayat, situat în centrul capitalei iraniene. În imaginile video publicate pe rețelele sociale chiar de către organizatori, numeroase participante apar alergând cu capul descoperit, sfidând codul vestimentar strict impus în Republica Islamică, relatează AFP.

Cursa a avut loc în aceeași zi cu o paradă militară organizată în cadrul campaniei de mobilizare „Janfada”, al cărei nume poate fi tradus prin „Sacrificiu pentru Patrie”. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a atras atenția, sâmbătă, că astfel de evenimente sportive nu ar trebui să aibă loc în același timp cu manifestații de stat.

„Cerințele religioase și legale nu au fost respectate”

În urma publicării acestor imagini, procurorii au deschis o anchetă oficială. „Au fost inițiate proceduri legale împotriva celor implicați în organizarea evenimentului. Cerințele religioase și legale nu au fost respectate în timpul acestui eveniment”, au transmis magistrații iranieni.

De la Revoluția Islamică din 1979 , toate femeile din Iran sunt obligate să poarte hijab în spațiul public și haine largi, modeste. În ciuda legislației, această normă este tot mai frecvent încălcată, apariția femeilor neacoperite devenind o practică obișnuită în principalele orașe iraniene.

Tendința de a renunța la hijab a luat amploare după protestele masive din 2022-2023, declanșate de moartea în arest a tinerei Mahsa Amini care a fost reținută de poliția moralității pentru că nu respecta normele vestimentare.