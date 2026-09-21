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Incident misterios în Iran. Imagini virale cu o serie de lumini ciudate deasupra Teheranului

Mai multe lumini ciudate au apărut noaptea deasupra Teheranului. Martorii le-au filmat și, ulterior, acestea au devenit virale pe rețelele de socializare. Autoritățile iraniene nu au emis nicio declarație oficială.
Incident misterios în Iran. Imagini virale cu o serie de lumini ciudate deasupra Teheranului
sursă foto: captură video/Nexta/X
Petru Mazilu
21 sept. 2026, 11:25, Social
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Luminile misterioase au atras atenția locuitorilor capitalei iraniene. Numeroși martori au publicat videoclipuri pe rețelele de socializare, iar acestea s-au viralizat. Este vorba despre lumini multicolore și strălucitoare care apar printre nori, pe cerul nopții, deasupra orașului Teheran.

Ce spun comentatorii

Autoritățile iraniene nu au emis nicio declarație oficială și, probabil, au considerând obiectul respectiv ca o amenințare, având în vedere starea de război din întreaga țară.

Și unii utilizatori au scris că obiectul ar fi american sau israelian. Printre variantele vehiculate sunt o dronă, un avion secret sau un zmeu cu iluminare LED. Nu a lipsit nici teoria conspirației care presupune extratereștri sau forțe oculte. Totuși, originea obiectului nu a fost încă stabilită.

50 de ani de la un incident asemănător

Au fost și mesaje care au atras atenția asupra unei coincidențe. În 2026 se împlinesc 50 de ani de la un alt incident misterios din Teheran.

În 1976, locuitorii orașului și militarii iranieni au raportat prezența unui obiect necunoscut pe cer. Două avioane de vânătoare au întâmpinat probleme cu instrumentele și comunicațiile în timp ce încercau să se apropie de acesta. Misterul nu a fost rezolvat.

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