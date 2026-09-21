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Suspiciune de corupție în rândul funcționarilor publici. DNA face zeci de percheziții privind bunuri ilegale intrate în țară din Ucraina

Procurorii DNA fac luni zeci de percheziții în patru județe într-un dosar de corupție. Sunt vizați funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră. Aceștia sunt suspectați că au primit sume de bani pentru a permite trecerea frontierei cu Ucraina a unor bunuri interzise.
Suspiciune de corupție în rândul funcționarilor publici. DNA face zeci de percheziții privind bunuri ilegale intrate în țară din Ucraina
Sursa foto: Marian Ilie/Mediafax Foto
Petru Mazilu
21 sept. 2026, 11:43, Social
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Autoritățile anunță că „procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023–2026, a unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră”.

Operațiunea are loc luni.

„În cursul zilei de 21 septembrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 54 de locații situate pe raza județelor Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, fiind vizate sediile mai multor instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici”, a transmis DNA.

Ce au aflat procurorii DNA

Funcționarii publici sunt suspectați că „ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu, pentru a permite unor persoane fizice să tranziteze punctele de trecere a frontierei din zona de nord-est a României cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală”.

Alte detalii vor fi prezentate la finalul operațiunii de luni. Conform procedurii, la finalul perchezițiilor, suspecții vor fi duși la audieri.

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