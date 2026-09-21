Dezvăluiri din ancheta DIICOT: o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului

Reprezentanții DIICOT au dezvăluit detalii din dosarul care îl vizează pe fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu. Potrivit procurorilor, o sută de mii de euro din suma la care se raportează ancheta, urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului.