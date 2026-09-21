Dezvăluiri din ancheta DIICOT: o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului

DIICOT, Structura Centrală a făcut luni dimineață într-o declarație de presă, noi precizări cu privire la dosarul în care este vizat Călin Georgescu.
„Din probatoriul administrat până în acest moment a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerea unor importante foloase patrimoniale. Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare”, a precizat Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al DIICOT.
Cu condiția depunerii unei garanții bănești persoani vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro.
„Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată, ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini s-a confirma procedura de creditare. În cauza de astăzi, unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. Pentru a câștiga încrederea persoanei vătămate, a fost creată aparența ca finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale”.
Procurorii spun că păgubitului i-au fost prezentate documente și proceduri de creditare, i-au fost indicate conturi pentru efectuarea plăților și i-au fost comunicate pretinșe aprobări ale finanțării. Au urmat mai multe întâlniri în România și în Marea Britanie, unde a fost semnat inclusiv contractul de creditare. Verificările au arătat însă că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Uniunea Comorelor, iar banii au fost transferați în contul unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția.
Un milion de euro, în metale prețioase, o sută de mii de euro către campania electorală
DIICOT dezvăluie și care era în realitate destinația banilor. Conform procurorilor un milion de euro urma să fie investit în metale prețioase, iar o sută de mii de euro ar fi mers către campania electorală a liderului, care ar fi prezentat chiar și un plan de cheltuieli în acest sens.
„Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlu de garanție după obținerea și finanțării și recuperarea acesteia. Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campanii electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, precizează DIICOT.
Omul de afaceri a transferat altă sumă importantă cu titlu de garanție suplimentară, în vederea majorării finanțării.
„În baza acestor susțineri și aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de mențiere eroare a continuat. Ulterior, persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro cu condiția de punere unui garanții suplimentare. În aceste împrejurări, aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă de o sută de mii de euro. Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlul de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro”, transmite DIICOT:
Luni, procurorii din Construcția Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratul General al Comitiei Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară în municipul București și localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Cele trei persoane sunt cercetate pentru săvârșirea infracțională de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, iar audierile se desfășoară la sediul DICOT Structura Centrală.