Cum să folosești telefonul pe post de telecomandă. Trucul simplu și util pentru orice Smart TV

Avantajul este evident mai ales atunci când trebuie să cauți un film sau să introduci o parolă, scrie Engadget. Tastatura telefonului este mult mai rapidă decât tastatura afișată pe ecranul televizorului. Există mai multe metode, în funcție de televizor și de telefonul pe care îl folosești.

Unele telefoane Android au chiar emițător infraroșu

Cea mai simplă variantă este disponibilă pe anumite telefoane Android care au un emițător infraroșu, cunoscut drept IR blaster. Dacă telefonul are această componentă, poate transmite comenzi către televizor asemănător unei telecomenzi obișnuite.

Trebuie doar să deschizi aplicația pentru telecomanda infraroșu, să alegi opțiunea pentru adăugarea unui dispozitiv și să selectezi producătorul televizorului. Aplicația îți va cere apoi să testezi câteva butoane. În acest fel, identifică setul de comenzi compatibil cu televizorul.

Un avantaj important este că, prin infraroșu, telefonul poate controla inclusiv pornirea și oprirea televizorului. Totuși, această funcție este rară pe telefoanele moderne. Nu se regăsește în mod obișnuit pe smartphone-urile Samsung, Google sau Apple. Dacă telefonul tău nu are emițător infraroșu, există însă o soluție mult mai accesibilă.

Aplicația televizorului poate transforma telefonul în telecomandă

Multe platforme Smart TV oferă aplicații oficiale pentru telefon, care includ funcția de telecomandă virtuală. Televizoarele care folosesc Google TV sau Android TV pot fi controlate prin aplicația Google TV, disponibilă pe Android și iPhone.

Pentru conectare, telefonul și televizorul trebuie să fie conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Bluetooth trebuie, de asemenea, să fie activat pe ambele dispozitive. După deschiderea aplicației, trebuie selectat televizorul din lista dispozitivelor disponibile și urmate instrucțiunile de conectare. Aplicația afișează apoi comenzi similare celor de pe telecomanda fizică. Ai la dispoziție butoane pentru navigare, volum și alte funcții.

Un avantaj important apare atunci când trebuie să scrii ceva. Când televizorul afișează un câmp pentru introducerea unui text, telefonul poate afișa propria tastatură. Astfel, poți căuta filme, seriale sau aplicații fără să navighezi literă cu literă cu telecomanda.

Există soluții similare și pentru alte platforme. Roku are propria aplicație mobilă pentru televizoarele și dispozitivele sale, iar Fire TV oferă o aplicație pentru dispozitivele care folosesc Fire OS. Unele dintre aceste aplicații permit și găsirea sau organizarea conținutului. Poți crea liste de vizionare și poți porni direct aplicațiile de pe televizor.

iPhone-ul poate controla Apple TV fără aplicație suplimentară

Dacă ai un Apple TV și un iPhone, nu este nevoie să instalezi o aplicație separată. Funcția de telecomandă poate fi accesată direct din Control Center. Dacă pictograma nu apare, poate fi adăugată prin opțiunea de personalizare a centrului de control.

Funcția este integrată în iOS și nu este disponibilă în aceeași formă pe Android. Pe Android și iOS există însă și aplicații universale dezvoltate de terți. Acestea pot transforma telefonul într-o telecomandă pentru diferite modele de televizoare. Unele aplicații pot comunica prin rețeaua Wi-Fi locală, iar altele pot folosi infraroșu dacă telefonul dispune de hardware-ul necesar.

În anumite cazuri, telefonul poate porni televizorul chiar și atunci când acesta se află în standby. Pentru acest lucru, unele modele oferă funcția Wake-on-LAN. Dacă televizorul o are, opțiunea trebuie activată din setările de rețea. Pe alte modele, funcția poate apărea în meniul de alimentare sub o opțiune legată de modul de economisire a energiei.