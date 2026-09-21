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Patru medalii pentru România la Olimpiada Balcanică de Informatică 2026

Delegația României a reușit să obțină patru medalii la cea de-a 33-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatică. Competiția, desfășurată în Albania, a reunit peste 75 de concurenți din 18 state.
Patru medalii pentru România la Olimpiada Balcanică de Informatică 2026
Sursa foto: Facebook/Ministerul Educației
Radu Mocanu
21 sept. 2026, 10:44, Social
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România a obținut patru medalii la Olimpiadă, dintre care una de aur, două de argint și una de bronz. 

Aurul a fost cucerit de Ștefan-Cătălin Savu, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești. 

Medaliile de argint au fost obținute de Matei Neacșu și Cezar Luca Mironov, ambii elevi în clasa a XI-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. 

Medalia de bronz a revenit elevului Luca-Valentin Mureșan, din clasa a X-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București. 

Delegația României a fost condusă de profesorul Szabó Zoltan, inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, și de profesorul Bogdan Ioan Popa, cadru didactic la Liceul Teoretic „Just 4 Kids” din București. 

Competiția s-a desfășurat la Tirana, Albania, între 14 și 20 septembrie, și a reunit peste 75 de elevi din 18 țări.

La competiție au participat peste 75 de elevi din 18 țări: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Italia, Republica Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Serbia, Slovenia și Turcia ca țări membre, Arabia Saudită, Georgia, Kârgâzstan, Turkmenistan și Ucraina ca țări invitate”, a transmis Ministerul Educației printr-un mesaj publicat pe Facebook. 

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