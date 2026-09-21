Simpatizanții lui Călin Georgescu protestează la sediul DIICOT. Stegarul dac, printre ei

UPDATE Incident la sediul DIICOT

Susținătorii lui Călin Georgescu au încercat să se apropie de zona din fața sediului DIICOT rezervată presei, însă au fost opriți de jandarmi.

Știrea inițială: Simpatizanții lui Georgescu s-au adunat în fața instituției și au început să scandeze „Justiție, nu corupție!”, „Călin Georgescu este președinte!” și „Libertate pentru Călin”.

Printre cei prezenți se află și Cezar Cătălin Avrămuță, protestatar cunoscut în spațiul public drept „Stegarul Dac”.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc percheziții.

DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit procurorilor, prejudiciul în cazul investigat depășește 1,1 milioane de euro.

Audierile în dosar se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.