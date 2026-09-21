Siegfried Mureșan, după ce DIICOT l-a ridicat pe Călin Georgescu: Nu merită să-i plângem de milă

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan, a criticat dur votanții lui Călin Georgescu, într-un interviu acordat RFI, despre care a spus că „o parte sunt pro-ruși”. Liberalul a spus că persoanele care încalcă legea trebuie sancționate cât mai rapid.

„Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci, evident, trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid, de altfel. Oamenii nu au încredere în actul judecătoresc din România, fiindcă văd multe amânări, multe tărăgănări, dosare mutate de colo-colo și, la final, multe prescripții. Deci, dacă cineva a greșit, dacă cineva a încălcat legea, să fie sancționat conform legii și cât mai rapid. Dar nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă”, a transmis Mureșan, într-un interviu la RFI.

Călin Georgescu, anchetat pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave

Procurorii DIICOT au emis luni dimineață, 21 septembrie, înainte de ora 7:00, mai multe mandate de percheziție la domiciliile lui fostului candidat la alegerile prezidențiale. Călin Georgescu a fost și el ridicat de autorități, pentru a doua oară, din trafic.

Siegfried Mureșan l-a portretizat pe Georgescu ca fiind un personaj negativ din povestea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește de milă”, a mai declarat premierul desemnat.

Premierul desemnat, critici la adresa susținătorilor lui Georgescu

Siegfried Mureșan a criticat dur persoanele care îl susțin pe fostul candidat la președinție. Premierul desemnat i-a numit pe o parte din aceștia „pro-ruși” și a prezentat tabloul, în viziunea sa, a fenomenului Călin Georgescu.

„Cred că oamenii care l-au susținut în trecut pe domnul Călin Georgescu, l-au susținut din diferite motive. Cred că unii poate într-adevăr sunt pro-ruși, dar cu siguranță nu sunt majoritari. Unii poate sunt anti-europeni, dar nici ei nu cred că sunt majoritari, fiindcă oamenii în România înțeleg cât de mult bine ne-a făcut Uniunea Europeană. Oamenii în România înțeleg cum ne-am dezvoltat cu fonduri europene, cu reguli europene, cu valori europene, cu legi europene în ultimii ani. Cred că oamenii l-au susținut, la un moment dat, pe Călin Georgescu din cauza derutei din societate, din cauza slabelor guvernări în trecut. Cred că oamenii au fost apoi dezinformați, manipulați, inclusiv pe rețelele de socializare cu bună știință”, a concluzionat Siegfried Mureșan.

Mai multe persoane s-au strâns deja la proprietățile lui Călin Georgescu, în semn de protest pentru acțiunile din justiție.