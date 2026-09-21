Prima pagină » Politic » Siegfried Mureșan, după ce DIICOT l-a ridicat pe Călin Georgescu: Nu merită să-i plângem de milă

Siegfried Mureșan, după ce DIICOT l-a ridicat pe Călin Georgescu: Nu merită să-i plângem de milă

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a criticat dur votanții lui Călin Georgescu, în contextul perchezițiilor făcute de DIICOT la mai multe proprietăți ale acestuia. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost ridicat din trafic luni, 21 septembrie, de procurori.
Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT | Imagini exclusive realizate la 06:30, în Ilfov | Schema Rețelei Migom-Rusia-România | Declarații în premieră ale denunțătorului lui C.G. | DIICOT: Călin Georgescu este liderul grupului infracțional (GALERIE FOTO ȘI VIDEO)
Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT | Imagini exclusive realizate la 06:30, în Ilfov | Schema Rețelei Migom-Rusia-România | Declarații în premieră ale denunțătorului lui C.G. | DIICOT: Călin Georgescu este liderul grupului infracțional (GALERIE FOTO ȘI VIDEO)
Simpatizanții lui Călin Georgescu protestează la sediul DIICOT. Stegarul dac, printre ei
Simpatizanții lui Călin Georgescu protestează la sediul DIICOT. Stegarul dac, printre ei
Siegfried Mureșan: PSD-ul va fi pentru prima dată la următoarele alegeri pe locul trei sau mai jos
Siegfried Mureșan: PSD-ul va fi pentru prima dată la următoarele alegeri pe locul trei sau mai jos
Cine intră în Guvernul Mureșan. Premierul desemnat, despre miniștrii tehnocrați din cabinet: Marea parte vor fi membri ai celor 3 partide
Cine intră în Guvernul Mureșan. Premierul desemnat, despre miniștrii tehnocrați din cabinet: Marea parte vor fi membri ai celor 3 partide
Siegfried Mureșan: Programul de guvernare, depus în Parlament până la finalul săptămânii | Premierul desemnat vrea audieri de o oră
Siegfried Mureșan: Programul de guvernare, depus în Parlament până la finalul săptămânii | Premierul desemnat vrea audieri de o oră
Coralia Frigea
21 sept. 2026, 10:06, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan, a criticat dur votanții lui Călin Georgescu, într-un interviu acordat RFI, despre care a spus că „o parte sunt pro-ruși”. Liberalul a spus că persoanele care încalcă legea trebuie sancționate cât mai rapid.

„Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci, evident, trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid, de altfel. Oamenii nu au încredere în actul judecătoresc din România, fiindcă văd multe amânări, multe tărăgănări, dosare mutate de colo-colo și, la final, multe prescripții. Deci, dacă cineva a greșit, dacă cineva a încălcat legea, să fie sancționat conform legii și cât mai rapid. Dar nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă”, a transmis Mureșan, într-un interviu la RFI.

Călin Georgescu, anchetat pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave

Procurorii DIICOT au emis luni dimineață, 21 septembrie, înainte de ora 7:00, mai multe mandate de percheziție la domiciliile lui fostului candidat la alegerile prezidențiale. Călin Georgescu a fost și el ridicat de autorități, pentru a doua oară, din trafic.

Siegfried Mureșan l-a portretizat pe Georgescu ca fiind un personaj negativ din povestea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește de milă”, a mai declarat premierul desemnat.

Premierul desemnat, critici la adresa susținătorilor lui Georgescu

Siegfried Mureșan a criticat dur persoanele care îl susțin pe fostul candidat la președinție. Premierul desemnat i-a numit pe o parte din aceștia „pro-ruși” și a prezentat tabloul, în viziunea sa, a fenomenului Călin Georgescu.

„Cred că oamenii care l-au susținut în trecut pe domnul Călin Georgescu, l-au susținut din diferite motive. Cred că unii poate într-adevăr sunt pro-ruși, dar cu siguranță nu sunt majoritari. Unii poate sunt anti-europeni, dar nici ei nu cred că sunt majoritari, fiindcă oamenii în România înțeleg cât de mult bine ne-a făcut Uniunea Europeană. Oamenii în România înțeleg cum ne-am dezvoltat cu fonduri europene, cu reguli europene, cu valori europene, cu legi europene în ultimii ani. Cred că oamenii l-au susținut, la un moment dat, pe Călin Georgescu din cauza derutei din societate, din cauza slabelor guvernări în trecut. Cred că oamenii au fost apoi dezinformați, manipulați, inclusiv pe rețelele de socializare cu bună știință”, a concluzionat Siegfried Mureșan.

Mai multe persoane s-au strâns deja la proprietățile lui Călin Georgescu, în semn de protest pentru acțiunile din justiție.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Cine este Ionel Rusen, omul de încredere al lui Călin Georgescu
G4Media
Reghecampf și-a stabilit staff-ul tehnic la FCSB: două noutăți
GSP.ro
Schema infracțională în care ar fi implicat Călin Georgescu. Legăturile cu Rusia – SURSE
Gandul
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi fost respectată
Cancan
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Prosport
Surse judiciare: Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Se fac percheziții în locuința sa și alte imobile într-un dosar de înșelăciune
Libertatea
Ce servicii medicale sunt gratuite pentru persoanele neasigurate. Ce pot primi la medicul de familie și ce nu este acoperit
CSID
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia