Siegfried Mureșan: Programul de guvernare, depus în Parlament până la finalul săptămânii | Premierul desemnat vrea audieri de o oră

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat la RFI România că vrea ca formarea viitorului Guvern să fie un proces „extrem de transparent”, precizând și că programul de guvernare va fi prezentat în prima parte a acestei săptămâni.

Europarlamentarul PNL susține că, după prezentarea principalelor priorități, va începe dialogul cu partidele parlamentare pentru a obține sprijinul necesar în Parlament.

„În primul rând, pentru mine este foarte important modul în care pregătim formarea guvernului și de aceea, primii pași pe care i-am întreprins după ce președintele m-a anunțat joi că intenționează să mă desemneze, primii pași pe care i-am întreprins a fost dialogul cu cele trei partide care mă susțin. Vreau ca procesul de formare a guvernului să fie un proces extrem de transparent. Oamenii să știe în fiecare etapă unde suntem”, a spus Mureșan.

El a spus că PNL, USR și UDMR au început deja lucrul la programul de guvernare. Cele trei partide aveau încă din primăvară principalele idei, spune Mureșan, însă acestea trebuie actualizate în funcție de situația actuală.

„Ne-am pus de acord cu Partidul Național Liberal, USR și UDMR să începe munca la programul de guvernare. Sigur, avem din cursul primăverii deja idei principale, ele trebuie actualizate la momentul la care cele trei partide au propus, în numirea mea, prioritățile erau închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență, finalizarea programului european de apărare SAFE. În momentul de față, PNRR-ul este închis, dar trebuie finalizat dialogul cu Comisia Europeană, iar SAFE a intrat în etapa de implementare”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a spus că principalele elemente ale programului de guvernare urmează să fie prezentate în prima parte a acestei săptămâni, cel mai probabil marți.

„Deci, practic, transparență, unitate între cele trei partide, un program de guvernare reformator, pro-european, responsabil, dar ambițios, din care vom prezenta principalele elemente mâine, apoi mergem la partidele care mă susțin și apoi mă bucur să am dialog și cu parlamentari de la alte grupuri parlamentare”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Mureșan: Programul și lista Guvernului vor ajunge în Parlament până la finalul săptămânii

Acesta spune că vrea să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor până la finalul acestei săptămâni. Audierile în comisiile parlamentare ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare.

„Estimarea mea este că în cursul acestei săptămâni vom avea dialog cu grupurile parlamentare și estimarea mea este că până la finalul acestei săptămâni voi depune programul de guvernare și cabinetul de miniștri în Parlamentul României și că la începutul săptămânii viitoare vom avea audierile în Parlament”, a spus el.

El spune că un candidat pentru o funcție de ministru trebuie să fie pregătit să răspundă întrebărilor parlamentarilor și să își prezinte prioritățile.

„Voi solicita în Parlamentului, voi solicita președinților celor două camere că audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute, doresc ca audierile miniștrilor să fie serioase și ca miniștri să aibă șansa să arate parlamentarilor că sunt pregătiți să ocupe aceste portofolii și din respect față de Parlamentul României, cred că și parlamentarii trebuie să aibă șansa unui dialog serios cu candidații pentru poziția de ministru și să aibă șansa să adreseze întrebări”, a declarat premierul desemnat.

Mureșan spune că va cere ca fiecare candidat să aibă timp suficient pentru un dialog cu parlamentarii.

„Niciodată nu mi-au plăcut audieri făcute pe repede înainte de câte 30 de minute, de aceea audierea fiecărui ministru, așa voi solicita Parlamentului, minim 60 de minute pentru a putea fi purtat un dialog serios”, a mai spus Mureșan.

Mureșan, despre eventualele întrebări și atacuri politice: „Miniștrii pe care îi voi propune vor fi bine pregătiți”

Întrebat dacă audierile de minimum 60 de minute i-ar putea „vulnerabiliza” pe miniștrii propuși, în condițiile în care aceștia ar putea fi supuși atacurilor politice, inclusiv din partea PSD și AUR, Mureșan a spus că nu se teme de acest lucru.

Un ministru, spune el, trebuie să își cunoască foarte bine domeniul și să poată răspunde întrebărilor parlamentarilor, indiferent de context.

„Miniștrii pe care îi voi propune, vor fi bine pregătiți. Nu ești capabil să fii ministru în Guvernul României dacă ți-e teamă de o sesiune de întrebări și răspunsuri de 60 de minute cu parlamentarii, deci consider că ministrii trebuie să-și cunoască bine portofoliul, trebuie să fie capabil să comunice bine în orice condiții, trebuie să fie capabil să explice oamenilor prioritățile pe care le vor avea, de aceea nu mi-e teamă de audieri serioase, de audieri mai lungi în Parlamentul României”, a afirmat Siegfried Mureșan.

„Și repet, Parlamentul trebuie să controleze Guvernul. E firesc să existe dialog și e firesc ca miniștrii să se prezinte, să dea socoteală în Parlamentul României și eu, ca prim-ministru, voi fi mereu la dispoziția parlamentarilor pentru dialog, voi primi toate solicitările legitime care vor exista, sunt parlamentari de 12 ani, cred că Parlamentul și parlamentarii trebuie luați în serios”, a mai spus Mureșan.