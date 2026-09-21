Un consilier prezidențial, mesaj după întâlnirea cu trei ambasadori SUA la București: Au descoperit România în profunzime din poziția de ambasador și au rămas atașați de ea și după încheierea mandatului

Eugen Tomac, consilier prezidențial, s-a întâlnit la New York cu trei foști ambasadori SUA la București. După discuțiile cu aceștia, consilierul lui Nicușor Dan a transmis că diplomații au rămas atașați de România, chiar și după întoarcerea pe pământul american.