Un consilier prezidențial, mesaj după întâlnirea cu trei ambasadori SUA la București: Au descoperit România în profunzime din poziția de ambasador și au rămas atașați de ea și după încheierea mandatului

Eugen Tomac, consilier prezidențial, s-a întâlnit cu trei foști ambasadori SUA în România, la New York, unde a călătorit în acest week-end alături de Nicușor Dan. După discuțiile purtate cu diplomații americani, Tomac a ajuns la concluzia că aceștia au rămas atașați de România, chiar și după întoarcerea peste ocean.
„A fost o bucurie deosebită să îi reîntâlnesc pe trei dintre foștii ambasadori ai Statelor Unite în România, oameni care au contribuit enorm la consolidarea relației dintre țările noastre. Hans Klemm, Kathleen Kavalec și neobositul Adrian Zuckerman au descoperit România în profunzime din poziția de ambasador și au rămas atașați de ea și după încheierea mandatului”, a transmis Eugen Tomac, într-o postare pe Facebook.
Consilierul lui Nicușor Dan spune că experiența în România i-a marcat plăcut și, chiar și după ani de la încheierea mandatelor, aceștia încă sunt atașați de țara în care au fost repartizați. Acesta a mai subliniat că parteneriatul strategic cu SUA este miza securității naționale.
„Parteneriatul strategic cu Statele Unite este garanția securității noastre, iar el se sprijină pe oameni care au crezut în el și care continuă să îl susțină. Le mulțumesc pentru prietenia lor față de România”, a concluzionat Tomac.
Atât la New York, cât și la Washington, Eugen Tomac a avut mai multe întâlniri pe 21 și 22 septembrie cu oficialii americani, unde a reprezentat România alături de șeful statului.