Sorana Cîrstea iese din Top 15 WTA după ultima actualizare a clasamentului

Sorana Cîrstea, jucătoarea română de tenis, a coborât un loc în clasamentul WTA de simplu, iar în acest moment ocupă acum poziția 16, după ce săptămâna trecută se afla pe locul 15, potrivit G4Media.

România mai are două jucătoare în Top 100, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse.

La 36 de ani, Sorana Cîrstea a părăsit în această săptămână locul 15, cea mai bună poziție ocupată până acum în carieră. Cu 2.464 de puncte, românca se află în prezent pe locul 16.

Și Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au coborât în clasament. Cristian ocupă locul 58, cu 1.051 de puncte, în timp ce Ruse se află pe poziția 66, cu 991 de puncte.

Jucătoarele din România în clasamentul WTA de simplu

16. Sorana Cîrstea, 2.464 de puncte (-1 loc)

58. Jaqueline Cristian, 1.051 de puncte (-3)

66. Gabriela Ruse, 991 de puncte (-1)

282. Ruxandra Bertea, 255 de puncte (-3)

338. Miriam Bulgaru, 198 de puncte (+13)

451. Irina Begu, 127 de puncte (-3)

Cum arată Top 10 WTA