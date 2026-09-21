Cine intră în Guvernul Mureșan. Premierul desemnat, despre miniștrii tehnocrați din cabinet: Marea parte vor fi membri ai celor 3 partide

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat la RFI România că nu va anunța „câte un ministru la televizor” și că lista viitorului cabinet va fi prezentată doar după finalizarea programului de guvernare.

Europarlamentarul PNL a spus că va căuta „cei mai buni” și „cei mai competenți” oameni pentru implementarea măsurilor stabilite de PNL, USR și UDMR, adăugând că cea mai mare parte a miniștrilor va proveni din cele trei partide.

„Voi anunța toți membrii cabinetului la un moment dat. Nu voi anunța înainte câte un ministru sau alt ministru. Nu voi face cum au făcut alți prim-miniștri desemnați, să anunțe câte un ministru la televizor și apoi să-l schimbe tot în direct la televizor. Ordinea este următoarea: întâi finalizăm programul de guvernare. După ce vedem ce ne propunem în fiecare domeniu, vom identifica persoanele cele mai potrivite pentru a duce acele politici la implementare”, a declarat Mureșan.

Potrivit lui Mureșan, viitorul cabinet va fi construit din „cei mai buni, cei mai competenți colegi care să implementeze aceste măsuri”, decise de cele trei partide care îl susțin pe premierul desemnat.

„Eu nu formez acest guvern pentru a da de lucru unor persoane, ci formez acest guvern pentru a face lucruri bune pentru România. Întâi trebuie să decidem cu cele 3 partide care mă susțin care este varianta finală a programului de guvernare și apoi vom lua cei mai buni, cei mai competenți colegi care să implementeze aceste măsuri”, a spus premierul desemnat.

Mureșan: Cea mai mare parte a miniștrilor va veni din PNL, USR și UDMR

Întrebat dacă viitorul cabinet va include și tehnocrați sau dacă toate funcțiile de ministru vor reveni unor membri de partid, Mureșan a făcut referire la guvernul condus de Ilie Bolojan, la Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru.

„Am avut în guvernul condus de Ilie Bolojan, de pildă doi colegi propuși chiar de premier, susținuți de Partidul Național Liberal, doamna Oana Gheorghiu și domnul Dragoș Pîslaru, care au fost tehnocrați la acel moment. Mă bucur că între timp ei au decis să facă și mai multe lucruri pentru România și s-au înscris în Partidul Național Liberal și se vor implica în viața publică pe termen lung”, a spus Mureșan.

„Amândoi au făcut ca miniștri, dar și în viața lor, înainte de a fi miniștri, multe lucruri bune. Deci am avut două experiențe bune cu colegi tehnocrați. Acum va trebui să vedem împreună cu cele 3 partide, dacă vom merge pe colegi din cadrul celor 3 partide sau dacă vom invita, repet, cum a făcut și premierul Bolojan și colegi din afară”, a declarat Siegfried Mureșan.

El a mai spus însă că, indiferent de formula finală, cea mai mare parte a cabinetului va fi formată din membri ai celor trei formațiuni care îl susțin.

„Ce vă pot spune este, cu certitudine, marea parte a miniștrilor vor fi membri ai celor 3 partide. Va fi un guvern minoritar, PNL-USR-UDMR, pe o agendă reformatoare și cu aceste 3 partide, asumându-și răspunderea guvernării și fiind prezente în cabinetul de miniștri”, a mai spus Mureșan.