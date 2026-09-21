Siegfried Mureșan, despre prioritățile viitorului Guvern: România are nevoie de o guvernare competentă, în interesul oamenilor

Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că România are nevoie de o „guvernare competentă”, care să acționeze în „interesul oamenilor”, precizând, într-o postare pe Facebook, care ar trebui să fie principalele priorități ale viitorului program de guvernare.

„România are nevoie de o guvernare competentă, în interesul oamenilor”, a transmis Mureșan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit premierului desemnat, continuarea reformelor trebuie să fie una dintre principalele direcții ale viitorului Guvern.

„Continuarea reformelor. Reformele sunt necesare pentru modernizarea României, dar și pentru a ne asigura că nu pierdem fondurile europene din PNRR”, a scris Siegfried Mureșan.

O altă prioritate este reducerea deficitului bugetar și a risipei. Siegfried Mureșan spune că România trebuie să continue măsurile pentru îmbunătățirea finanțelor publice, astfel încât statul să aibă resurse pentru investiții.

„Reducerea deficitului și a risipei. Trebuie să continuăm drumul început. Doar cu finanțe publice sănătoase putem avea bani pentru investiții și pentru creșteri sustenabile ale salariilor și pensiilor”, a transmis premierul desemnat.

Siegfried Mureșan pune pe lista priorităților și securitatea României, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, precizând cât de importantă este investirea în „securitatea și apărarea României”.

„Întărirea siguranței oamenilor. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne arată cât de important este să investim în securitatea și apărarea României. Trebuie să folosim integral cele 16,7 miliarde de euro pe care le avem la dispoziție prin SAFE”, a precizat Mureșan.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan, pe 17 septembrie, pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului a spus că europarlamentarul PNL a fost persoana care a primit cele mai multe voturi din partea partidelor la consultările de la Cotroceni.

Astăzi, Biroul Permanent Național al PSD se reunește, de la ora 11:00, pentru a analiza nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Va fi analizată și poziția partidului față de un eventual Guvern condus de Mureșan.