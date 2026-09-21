Siegfried Mureșan: PSD-ul va fi pentru prima dată la următoarele alegeri pe locul trei sau mai jos

Premierul desemnat, Siegrfied Mureșan, a declarat luni într-un interviu la RFI că în perioada imediat următoare va avea discuții cu grupurile parlamentare în vederea susținerii învestiturii cabinetului pe care urmează să îl propună. Discuțiile vor începe cu reprezentanții partidelor care îl sprijină și cărora le va prezenta programul de guvernare.

„După dialogul pe care îl vom avea cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR și ale UMRD, cu aceste trei grupuri parlamentare vom începe pentru a mulțumi colegilor pentru sprijin și pentru a le prezenta lor, programul de guvernare. Este firesc să fie primii care află de la mine cu ce program de guvernare ne prezentăm în Parlament. După aceste trei grupuri m-aș bucura să avem cât de curând o discuție cu grupul minorităților naționale și apoi urmează momentul adevărului pentru PSD, să vedem dacă PSD chiar dorește să susțină un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR”, a spus premierul desemnat.

La un dialog cu PSD cred că este firesc să fim deschiși

Siegfried Mureșan s-a declarat deschis și pentru a avea discuții cu reprezentanții PSD pentru a înțelege dacă există din partea acestora o disponibilitate reală la dialog.

„Toată lumea știe că eu nu sunt PSD-ist, dar voi fi deschis dialogului și tot ce ține de mine pentru a înlesni formarea unui guvern și trecerea acestui guvern voi face, de aceea la un dialog cu PSD cred că este firesc să fim deschiși, dar trebuie să înțelegem dacă dinspre ei există o disponibilitate reală la dialog sau dacă doar sunt în căutarea unor pretexte pentru a vota împotriva acestui guvern. Dintre lucrurile pe care eu le voi include în programul de guvernare sunt lucruri pe care și ei pretind că le doresc. Doar că noi am văzut, opunându-se a unui stat modern, eficient, care să servească cetățeanul, doar că până acum a existat o discrepanță între ceea ce Partidul Social Democrat spunea și ceea ce făcea protejarea unei administrații ineficiente, a unor companii de stat cu insuficiente investiții, cu un management neperformant. Aici îmi pare rău, dar ar face rău românilor dacă am continuat cu aceste lucruri”, a declarat Mureșan.

Nu mă veți vedea mergând la sediul AUR

În privința relației cu partidul AUR, prim-ministrul desemnat are o cu totul altă abordare. Siegrfied Mureșan exclude dialogul cu partidul condus de George Simion, invocând divergențe majore de opinie.

„Nu vom avea un dialog cu AUR în sensul în care să discutăm, în sensul în care să ne alterăm programul de guvernare ca urmare a unor solicitări făcute de ei. Nu știm, evident, cum va vota fiecare parlamentar AUR. Nu voi ști cum a votat fiecare parlamentar AUR, dar ce pot spune foarte clar și ce vă pot promite este că nu vom altera programul de guvernare în caracterul responsabil, reformator, pro-european, real al acestui guvern ca urmare a solicitărilor unor partide eventuale.

Toate discuțiile pe care le port eu ca prim-ministru desemnat sunt discuții oficiale. De aceea, după cum am spus, nu mă veți vedea mergând la sediul AUR, nu mă veți vedea solicitând sprijinul. Nu știu cum vor vota din mesajele publice pe care le-au dat până acum. Nu au arătat intenția de a sprijini acest guvern”, a mai declarat Mureșan.

El și-a motivat poziția susținând că AUR nu este un partid atașat valorilor europene. „Nu a fost un partid care în ultima perioadă să dovedească un comportament politic responsabil menit să rezolve cu adevărat problemele României”. Siegrfied Mureșan spune că înțelege îngrijorările legitime pe care o mare parte a votanților AUR le au și prin discuții directe cu susținătorii partidului lui Simion va propune soluții la problemele pe care ei le văd în societate. Fiindcă oamenii care votează AUR au fost dezamărgiți de proasta guvernarea ultimilor ani, pe bună dreptate

Testul adevărului îl va da Partidul Social-Democrat

Prim-ministrul desemnat a făcut încă o dată referire la poziția PSD în legătură cu votul de învestitură.

„Repet, testul adevărului îl va da Partidul Social-Democrat. Ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor realmente un guvern pro-european, cum au susținut mereu că vor, sau dacă sunt, de fapt, într-un parteneriat consolidat cu AUR. De asta va depinde, de fapt, trecerea guvernului.

Sunt convins că polarizarea pe scena politică din România în următorii ani va fi între forțele reformatoare conduse de noi, Partidul Național Liberal, alături de USR și de UDMR, împreună cu Ilie Bolojan, cu liderii partidelor noastre, și AUR. Sunt convins că aceasta va fi polarizarea, sunt convins că PSD-ul va fi pentru prima dată la următoarele alegeri un partid care nu va fi nici pe locul întâi, nici pe locul doi, va fi pe locul trei sau mai jos la viitoarele alegeri parlamentare. De aceea sunt multe lucruri care ne separă, care ne separă pe noi, Partidul Național Liberal de AUR”, a spus Mureșan.