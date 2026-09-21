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Noi avertismente au fost lansate de serviciile secrete europene. Rusia ar putea ataca NATO în următoarele luni, avertizează liderul spionilor cehi. Un avertisment asemănător a venit din Polonia.

Noi avertismente au fost lansate de serviciile secrete europene. Rusia ar putea ataca NATO în următoarele luni, avertizează liderul spionilor cehi. Un avertisment asemănător a venit din Polonia.
Noi avertismente au fost lansate de serviciile secrete europene. Rusia ar putea ataca NATO în următoarele luni, avertizează liderul spionilor cehi. Un avertisment asemănător a venit din Polonia.
Sursă foto: Hepta
Petru Mazilu
21 sept. 2026, 10:50, Politic
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Serviciile de informații europene cred că Rusia ar putea încerca să testeze rezistența NATO, potrivit The Guardian. Unul dintre liderii serviciilor de informații a declarat că un astfel de scenariu este posibil „în luni, nu în ani”.

Este vorba despre șeful serviciului de informații BIS din Cehia, Michal Koudelka, care a vorbit despre posibilitatea unei invazii limitate pe teritoriul uneia dintre țările NATO. El a menționat că Moscova ar putea folosi o provocare sub steag fals sau o campanie informațională amplă.

Anterior, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că Rusia ar putea folosi drone sau rachete împotriva teritoriului NATO, pentru a testa pregătirea alianței. Și președintele Franței, Emmanuel Macron, a considerat aceste avertismente justificate.

Serviciile de informații din țările baltice evaluează amenințarea cu mai multă prudență. Șeful serviciului de informații VDD din Letonia, Normunds Mezviets, a declarat că nu observă semne ale unui atac iminent. De asemenea, autoritățile din Estonia au făcut apel la calm.

Ce spun NATO și serviciile secrete din SUA

Un oficial NATO a declarat recent că Rusia își intensifică atacurile împotriva Ucrainei și acțiunile hibride în Europa. Totuși, Alianța Nord-Atlantică nu identifică, în acest moment, o amenințare iminentă la adresa unui stat membru.

Poziția Alianței a apărut după ce o evaluare a serviciilor secrete americane avertizează că Putin ar putea testa hotărârea NATO cu acțiuni limitate, chiar și în timp ce războiul din Ucraina continuă.

În paralel, Europa se așteaptă la o intensificare a acțiunilor de sabotaj rusești. Kremlinul alege din ce în ce mai des ținte specifice, legate de sprijinul acordat Ucrainei, inclusiv obiective din domeniul transporturi și din industria de apărare.

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