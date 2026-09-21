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ANM: Vremea se schimbă radical în București: De la temperaturi de 30 grade, la ploi, vânt și minime de 7 grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o prognoză specială pentru municipiul București, potrivit căreia temperaturile se vor răci accentuat, vor fi înregistrate intensificări ale vântului și va ploua moderat cantitativ.
ANM: Vremea se schimbă radical în București: De la temperaturi de 30 grade, la ploi, vânt și minime de 7 grade
MARIUS DUMBRAVEANU / MEDIAFAXFOTO
Radu Mocanu
21 sept. 2026, 10:19, Social
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Luni, temperaturile maxime vor ajunge la 28-30 de grade, în timp ce noaptea minima va coborî până în jurul valorii de 11 grade. Cerul va fi variabil pe timpul zilei, însă spre noapte se va înnora temporar și va ploua slab. După-amiaza și seara, vântul va bătea cu o viteză de 45 km/h la rafală. 

Marți, vremea se va răci accentuat. Temperaturile maxime vor scădea la 20-22 de grade, iar minimele vor fi de 8-10 grade. Cerul va fi noros și va ploua, fiind prognozate cantități de apă de 5-10 l/mp. Vântul se poate intensifica temporar, cu rafale de până la 35-45 km/h.  

Vremea rece se menține și pe parcursul zilei de miercuri. Temperaturile maxime vor fi de 20-21 de grade, iar cele minime vor coborî la 7-9 grade. Pe parcursul zilei cerul va rămâne temporar noros și mai sunt posibile ploi slabe cu cantități de 1-2 l/mp. 

„În intervalul 21 septembrie, ora 10 – 24 septembrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântului, răcire accentuată, ploi moderate cantitativ”, a mai transmis ANM. 

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