Vremea se răcește brusc în România. Vânt puternic și temperaturi cu până la 12 grade mai mici

Potrivit informării meteorologice, valabilă din 21 septembrie, ora 10:00, până pe 24 septembrie, ora 10:00, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, luni, iar marți în Oltenia, local în Banat, Muntenia și la munte. Vitezele vor ajunge, în general, la 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă la 70-80 km/h.

În același timp, temperaturile vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, vremea devenind rece pentru această perioadă. Luni, răcirea va fi resimțită în jumătatea de nord a țării, iar marți și miercuri și în sud.

Maximele se vor situa, în general, între 14 și 21 de grade, în timp ce minimele din nopțile de marți spre miercuri și miercuri spre joi vor coborî până la 2-11 grade. În depresiunile intramontane vor fi condiții pentru apariția brumei.

Ploi și furtuni

Vor fi perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, apoi și în celelalte regiuni. Izolat poate cădea grindină.

Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp, iar pe arii restrânse la 20-30 l/mp.

Începând din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile se pot transforma temporar în măzăriche, lapoviță și ninsoare.

Cod galben de vânt luni

Meteorologii au emis și o atenționare Cod galben, valabilă luni, 21 septembrie, între orele 10:00 și 21:00, pentru Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

În aceste zone, vântul va avea viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele vor ajunge la 80-90 km/h.