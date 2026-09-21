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A murit Presley Gerber, fiul modelului Cindy Crawford. Avea 27 de ani și era internat într-un centru pentru dezintoxicare

Presley Gerber, fiul modelului american Cindy Crawford, a murit duminică, 20 septembrie, la vârsta de 27 de ani. Era internat într-un centru de dezintoxicare, iar presa americană relata că s-ar fi luptat cu dependența de droguri.
A murit Presley Gerber, fiul modelului Cindy Crawford. Avea 27 de ani și era internat într-un centru pentru dezintoxicare
Sursa foto: Instagram/ Presley Gerber
Coralia Frigea
21 sept. 2026, 10:36, Life-Inedit
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Presley Gerber, fiul modelului american Cindy Crawford, a murit duminică, 20 septembrie, la vârsta de 27 de ani. Acesta s-ar fi luptat cu dependența de substanțe interzise și era internat într-un centru de reabilitare.

Cauza morții încă nu a fost stabilită, însă, înainte de moarte, fiul celebrului cuplu american a vorbit deschis despre problemele psihice cu care se confrunta, dar și despre dependența de substanțe.

Presley Gerber avea și o soră mai mică, Kaya Gerber, care a urmat cariera de model a mamei lor, celebrul model internațional Cindy Crawford. După moartea lui Presley, Allie Jenkins, purtătoarea de cuvânt a familiei, a transmis un mesaj pentru The Guardian.

„Familia cere intimitate în această perioadă foarte dificilă și dureroasă”, a răspuns Allie Jenkins jurnaliștilor de la The Guardian.

Presley Gerber, carieră de model încă din adolescență

Cindy Crawford l-a născut pe Presley Gerber în anul 1999. Acesta și-a început cariera de model la vârsta de 15 ani, iar în 2016 avea deja campanii publicitare pentru branduri internaționale.

Câțiva ani mai târziu, viața lui a luat o altă turnură, iar în 2019 a fost arestat pentru că a condus sub influența substanțelor interzise. A primit o sentință de trei ani de probațiune și a fost obligat să se înscrie într-un program de dezintoxicare, precum și să muncească timp de două zile în folosul comunității.

În ultimii ani, fiul fotomodelului a declarat că se lupta atât cu depresie și cu atacuri de panică și spunea că lua medicația corespunzătoare.

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