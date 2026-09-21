Ești fan Wasabi? Îl poți cultiva acasă, dar planta are o cerință neașteptată

Cunoscut sub numele de hrean japonez, wasabi-ul este apreciat pentru aroma iute a rizomului, scrie Blic. Planta preferă mediile răcoroase și umede, asemănătoare habitatului său natural din Japonia. În sălbăticie, wasabi crește în apropierea pâraielor de munte, la umbra pădurilor. Apa din aceste zone are, potrivit sursei, temperaturi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius.

Wasabi-ul nu suportă soarele și căldura

Cultivarea în ghiveci începe cu alegerea locului. Planta trebuie ținută într-un spațiu umbros, răcoros și bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui. Temperaturile ridicate reprezintă una dintre principalele probleme. Sursa indică faptul că wasabi-ul nu tolerează căldura intensă de peste 25 de grade Celsius și poate să se ofilească sau să moară la temperaturi care depășesc 28 de grade. În regiunile foarte calde, cultivarea într-un spațiu cu temperatură controlată poate fi o soluție mai potrivită.

Ghiveciul are nevoie de un substrat bine drenat

Un alt element important este substratul (amestecul de pământ și materiale pentru plantare, n.e.). Wasabi-ul nu se dezvoltă bine într-un sol greu, care reține apa în jurul rădăcinilor. Pentru cultivarea în ghiveci este recomandat un substrat afânat și bine drenat, cu nisip grosier, pietricele de râu și compost organic. Pe fundul recipientului poate fi adăugat un strat de material care să faciliteze drenajul.

Scopul este ca apa să circule prin substrat, fără să rămână blocată în jurul plantei. Wasabi-ul are nevoie în același timp de umiditate constantă. Sursa recomandă udarea zilnică, preferabil dimineața, când temperaturile sunt mai scăzute.

Apa trebuie să fie curată și rece, iar substratul trebuie să permită scurgerea excesului de apă. Nu este însă obligatoriu ca planta cultivată în ghiveci să aibă permanent apă curgătoare. Metoda „oka wasabi”, bazată pe cultivarea într-un substrat pietros și udare regulată, poate fi folosită și acasă.

Rizomul are nevoie de până la doi ani

Cea mai mare provocare pentru cei care vor să cultive wasabi este răbdarea. Planta crește lent, iar rizomul principal poate avea nevoie de aproximativ 18-24 de luni pentru a ajunge la dimensiunea potrivită pentru recoltare.

Până atunci, și alte părți ale plantei pot fi folosite în bucătărie. Frunzele tinere au o aromă ușor picantă și pot fi adăugate în salate sau preparate reci. Tulpinile pot fi, de asemenea, tocate și condimentate.

Rizomul matur este ras imediat înainte de consum pentru a păstra aroma și iuțeala caracteristice. Wasabi-ul autentic este diferit de pasta verde întâlnită frecvent în restaurante. Potrivit sursei, multe produse comercializate sub numele de wasabi sunt preparate în principal din hrean obișnuit, la care se adaugă alte ingrediente și coloranți.