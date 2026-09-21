Dronă detectată în apropierea graniței cu România. Avioanele F-16, ridicate. Un mesaj RO-Alert a fost emis în județul Tulcea

O dronă a fost detectată sa radarele Ministerului Apărării luni, 21 septembrie, în apropiere de granița cu România. Mai exact, drona a fost observată la 12 kilometri de Chilia, în Ucraina.

În jurul orei 5:30, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-Alert, pentru populația aflată în nordul județului Tulcea. Avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea, cu scopul de a monitoriza situația.

Autoritățile mai precizează că alerta aeriană a încetat în jurul orei 6:14, la mai puțin de o oră de la notificarea făcută de Centrul Național Militar de Comandă.