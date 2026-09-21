Dronă detectată în apropierea graniței cu România. Avioanele F-16, ridicate. Un mesaj RO-Alert a fost emis în județul Tulcea

O dronă a fost detectată sa radarele Ministerului Apărării luni, 21 septembrie, în apropiere de granița cu România. Mai exact, drona a fost observată la 12 kilometri de Chilia, în Ucraina.
În jurul orei 5:30, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-Alert, pentru populația aflată în nordul județului Tulcea. Avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea, cu scopul de a monitoriza situația.
Autoritățile mai precizează că alerta aeriană a încetat în jurul orei 6:14, la mai puțin de o oră de la notificarea făcută de Centrul Național Militar de Comandă.
Din cauza războiului din țara vecină, tot mai multe drone au încălcat spațiul aerian al României. Atât în județul Tulcea, cât și în nordul Moldovei, acolo unde România are graniță directă cu Ucraina, au fost emise alerte de drone de mai multe ori până în prezent.
Ultimul mesaj RO-Alert primit de locuitorii din nordul județului Tulcea l-au primit a fost pe data de 15 septembrie, iar în luna iulie, militarii români, în colaborare cu cei italieni, au reușit să doboare prima dronă care a pătruns pe teritoriul României, în județul Buzău.