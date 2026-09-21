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Incidente la meciul Dinamo-Farul. O torță a ajuns în tribuna dinamoviștilor și a lovit două persoane

O torță aruncată în timpul meciului dintre Dinamo București și Farul Constanța, disputat duminică seara pe Arena Națională, a lovit două persoane aflate în sectorul 143 din Tribuna 1, informează autoritățile.
Incidente la meciul Dinamo-Farul. O torță a ajuns în tribuna dinamoviștilor și a lovit două persoane
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Foto: COSMIN IFTODE / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
21 sept. 2026, 07:54, Social
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La începutul partidei, suporterii echipei oaspete au folosit materiale pirotehnice, respectiv torțe, fumigene și stroboscoape.

Una dintre torțe a fost aruncată în sectorul 143, ocupat de suporteri dinamoviști. Materialul pirotehnic a lovit două persoane, mamă și fiu.

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Cele două persoane au fost conduse la ambulanță pentru acordarea de îngrijiri medicale. Acestea au suferit arsuri minore la nivelul părului și au refuzat transportul la spital.

Autoritățile verifică imaginile operative pentru identificarea persoanei care a aruncat torța și dispunerea măsurilor legale.

Deținerea și folosirea materialelor pirotehnice interzise constituie infracțiune și este sancționată potrivit Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

Autoritățile atrag atenția că introducerea și folosirea ilegală a materialelor pirotehnice pe stadioane reprezintă un risc pentru viața și integritatea fizică a spectatorilor.

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