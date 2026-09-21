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Converse retrage o reclamă după un val de critici. Ce au văzut oamenii în fotografia cu o vedetă K-pop

O reclamă Converse cu artista K-pop Karina a fost retrasă după ce imaginea a stârnit critici pe rețelele sociale. Unii utilizatori au reclamat faptul că fotografia evocă simboluri asociate Ku Klux Klan.
Converse retrage o reclamă după un val de critici. Ce au văzut oamenii în fotografia cu o vedetă K-pop
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
21 sept. 2026, 10:01, Social
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Reclama publicată pe Instagram o prezenta pe Karina purtând o fustă și ținând în mână o pereche de pantofi Chuck 70 X, transmite AP. Criticii au susținut că o formă triunghiulară albă creată de lumina de pe fustă seamănă cu gluga purtată de membrii Ku Klux Klan. În același timp, poziția pantofilor a fost interpretată de unii utilizatori ca o imagine asemănătoare picioarelor unei victime a unui linșaj.

Converse, companie deținută de Nike, a retras reclama și și-a cerut scuze pentru imagine. „Ne pare rău”, a transmis compania într-un comunicat. Converse a recunoscut că înțelege de ce fotografia a fost considerată profund deranjantă și a spus că a eliminat-o de pe propriile canale. Compania a precizat că lucrează și la eliminarea imaginii din celelalte locuri în care a fost publicată.

Reclama a declanșat întrebări despre verificările interne

Reacțiile au apărut rapid după publicarea fotografiei. Pe rețelele sociale au existat inclusiv solicitări pentru concedierea persoanelor implicate în realizarea reclamei și apeluri la boicotarea Converse. O parte dintre utilizatori s-au întrebat cum a putut imaginea să treacă de procedurile interne de verificare înainte de publicare.

Alții au apărat compania și au susținut că nu cred că asemănările observate în fotografie au fost intenționate. Converse nu a oferit informații suplimentare despre modul în care verifică reclamele înainte de publicare și nici despre procedura prin care imaginea respectivă a fost aprobată.

Avocatul specializat în drepturile civile Lee Merritt a criticat scuzele companiei. Într-o postare pe Instagram, acesta a susținut că o scuză nu poate elimina problema faptului că imaginea a trecut de verificările juridice, de marketing și de conducere.

Cazurile s-au înmulțit în industrie

Cazul nu este unul izolat în industria modei și a comerțului. În ultimii ani, mai multe companii au retras produse sau reclame după reacții privind reprezentări considerate rasiste sau insensibile din punct de vedere rasial.

Luna trecută, retailerul Target a retras un costum de Halloween pentru copii după reacții negative pe rețelele sociale. Criticii au susținut că produsul evoca reprezentări rasiste asociate spectacolelor de tip minstrel.

Converse spune că imaginea nu trebuia să ajungă publică

Converse a transmis că reclama „nu ar fi trebuit să apară” și că firma va încerca să evite repetarea unei astfel de situații. Artista Karina și compania sa de management, SM Entertainment Group, nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Converse are o istorie de peste un secol. Compania a fost fondată în 1908, în Malden, Massachusetts, și este cunoscută în special pentru modelul Chuck Taylor All Star. Primul model a fost lansat în 1917 ca încălțăminte de baschet cu talpă antiderapantă. Numele Chuck Taylor a fost adăugat ulterior, după baschetbalistul care a promovat modelul.

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