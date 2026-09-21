Elevii români din Italia, printre cei mai afectați de măsurile drastice anunțate de Giorgia Meloni

Conform statisticilor, peste 900.000 de elevi sunt înscriși în școlile din Italia.

Ei reprezintă 11,6% din total, iar românii sunt cei mai numeroși fiind urmați de albanezi, marocani, chinezi și egipteni.

Guvernul italian pregătește un pachet de măsuri cu mai multe puncte.

Primul este un plafon pentru numărul de elevi străini dintr-o clasă. Al doilea obligă părinții copiilor cu probleme grave de integrare școlară să învețe italiana.

Al treilea interzice vălul în școli. Continuarea pe Mediafax Italia.