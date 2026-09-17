LISA, vedeta fenomenului k-pop Blackpink, dezvăluie detalii despre noul său material solo: „Este ca un film”

„Acest EP este despre călătoria mea, de la rădăcinile mele până la locul în care sunt astăzi. Sunt multe elemente thailandeze în cântece. Fiecare piesă are propriul caracter, propria energie, iar noi le combinăm. Este ca un film. Așa că trebuie doar să apeși play”, a spus LISA, artistă născută în Thailanda.

Primul dintre cele șase cântece ale EP-ului, „SaWaDiKa”, a fost lansat la începutul lunii și a depășit 70 de milioane de vizualizări pe YouTube în primele 24 de ore. Piesa a intrat și în Billboard Hot 100, unde a ajuns până pe locul 69.

Lista completă a pieselor de pe „Press Play” nu a fost încă anunțată. LISA a dezvăluit însă că următorul single va fi piesa numărul patru și că titlul acesteia începe cu litera „T”, păstrând misterul în jurul lansării.

În timpul emisiunii, artista a povestit și despre planul alternativ pe care îl avea înainte ca succesul său în industria K-pop să fie sigur. LISA spune că s-ar fi putut orienta către o carieră de profesoară de dans sau chiar către un loc de muncă la Disneyland, unde și-ar fi dorit să joace rolul unei prințese.

Un an spectaculos pentru artistă

Anul 2026 a fost unul spectaculos pentru artista thailandeză. LISA a participat la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale de fotbal, unde a interpretat piesa „Goals” alături de Anitta și Rema, devenind prima artistă k-pop și prima artistă thailandeză care a evoluat la ceremonia de deschidere a turneului.

Ea a făcut parte din comitetul de organizare al Met Gala, fiind prima artistă k-pop care a ocupat acest rol, și a fost prezentatoare la Globurile de Aur.

LISA și-a făcut în acest an și debutul actoricesc în serialul HBO „The White Lotus” și are confirmate alte două proiecte Netflix. În filmul de acțiune „TYGO”, ea va juca și va ocupa rolul de producător executiv, în timp ce un al doilea proiect este o comedie romantică aflată în dezvoltare.

Pe 12 octombrie, în cinematografe va avea premiera documentarul „Always Lalisa”, dedicat artistei și regizat de Sue Kim.