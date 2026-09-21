Ce a pățit un bărbat care s-a lăudat în timpul unei emisiuni tv că poate cheltui 30.000 de euro într-o zi

Incidentul s-a produs în Italia. Bărbatul care locuia într-o zonă bogată a țării s-a lăudat cu stilul său de viață în timpul unei emisiuni tv. El a povestit că își permite să cheltuiască până la 30.000 de euro pe zi.

Bărbatul a avut ghinion deoarece la emisiune s-a uitat și angajații Gărzii de Finanțe. Ei au analizat declarațiile fiscale ale lăudărosului și au realizat că nu sunt compatibile cu nivelul de trai expus la televiziune.

Ulterior, experții au analizat mai multe activități în care a fost implicat bărbatul. Astfel, finanțiștii au stabilit un prejudiciu de ordinul sutelor de mii de euro.

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