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Ce a pățit un bărbat care s-a lăudat în timpul unei emisiuni tv că poate cheltui 30.000 de euro într-o zi

Un bărbat s-a lăudat în timpul unei emisiuni tv că poate cheltui 30.000 de euro într-o zi. A doua zi el a fost căutat de angajații Gărzii Financiare. Experții au stabilit că lăudărosul avea legătură cu un prejudiciu de sute de mii de euro.
Ce a pățit un bărbat care s-a lăudat în timpul unei emisiuni tv că poate cheltui 30.000 de euro într-o zi
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
21 sept. 2026, 06:44, Știri externe
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Incidentul s-a produs în Italia. Bărbatul care locuia într-o zonă bogată a țării s-a lăudat cu stilul său de viață în timpul unei emisiuni tv. El a povestit că își permite să cheltuiască până la 30.000 de euro pe zi.

Bărbatul a avut ghinion deoarece la emisiune s-a uitat și angajații Gărzii de Finanțe. Ei au analizat declarațiile fiscale ale lăudărosului și au realizat că nu sunt compatibile cu nivelul de trai expus la televiziune.

Ulterior, experții au analizat mai multe activități în care a fost implicat bărbatul. Astfel, finanțiștii au stabilit un prejudiciu de ordinul sutelor de mii de euro.

Continuarea pe Mediafax Italia.

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