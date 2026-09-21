„Părăsiți Iranul acum!” Mesajul urgent transmis de SUA pentru cetățenii americani

Avertismentul a fost transmis de Ambasada Virtuală a SUA în Iran într-o alertă de securitate emisă pe 19 septembrie, anunță Fox News.. „Nu călătoriți în Iran pentru niciun motiv. Cetățenii americani ar trebui să părăsească Iranul acum”, se arată în mesaj.

SUA avertizează asupra unor posibile închideri ale spațiului aerian

Misiunea diplomatică americană descrie situația de securitate din regiune drept complexă și avertizează asupra posibilității unei escaladări neprevăzute. Americanii aflați în Iran sunt sfătuiți să urmărească direct informațiile furnizate de companiile aeriene. Autoritățile americane avertizează că pot apărea anulări de zboruri, închideri ale spațiului aerian și alte perturbări ale transportului.

Avertismentul nu reprezintă însă o schimbare a nivelului general de alertă pentru Iran. Departamentul de Stat menține țara la nivelul maxim, „Level 4 – Do Not Travel”, din cauza riscurilor de terorism, tulburări civile, răpiri, arestări arbitrare și detenții ilegale.

Statele Unite nu au în prezent o ambasadă fizică în Iran. Elveția reprezintă interesele americane în această țară, iar serviciile consulare americane sunt gestionate prin intermediul Ambasadei SUA din Berna, în funcție de condițiile de securitate.

Tensiunile regionale s-au intensificat

Noua alertă vine într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu s-a extins, iar atacurile asupra Arabiei Saudite au alimentat temerile privind o nouă escaladare. Washingtonul menționează în avertisment și atacurile desfășurate de rebelii Houthi susținuți de Iran împotriva Arabiei Saudite, inclusiv asupra unor aeroporturi civile. Statele Unite avertizează că acest conflict „are potențialul de a escalada rapid”.

Iranul a avertizat, la rândul său, că orice nou atac american sau al aliaților SUA ar putea declanșa represalii împotriva bazelor și intereselor americane. Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației menține, de asemenea, o recomandare activă privind riscurile operării în spațiul aerian iranian, valabilă până la 30 septembrie, dacă nu va fi revizuită mai devreme.