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Europa se confruntă cu un deficit tot mai mare de combustibil pentru avioane. Importurile din Coreea de Sud cresc puternic

Europa se confruntă cu un deficit de combustibil pentru avioane în trimestrul al patrulea, chiar dacă a început să apeleze la furnizori mai îndepărtați, inclusiv Coreea de Sud.
Europa se confruntă cu un deficit tot mai mare de combustibil pentru avioane. Importurile din Coreea de Sud cresc puternic
Iulian Moşneagu
21 sept. 2026, 11:44, Economic
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Europa și-a majorat importurile de combustibil pentru avioane din țări precum Nigeria, Statele Unite și Canada după izbucnirea războiului din Iran, în urmă cu peste șase luni, scrie Reuters.

Conflictul a afectat livrările din Orientul Mijlociu și a redus cu aproximativ jumătate importurile europene de combustibil pentru aviație.

Europa rămâne foarte expusă riscului unor noi probleme de aprovizionare, pe fondul tensiunilor în creștere din Orientul Mijlociu. Compania de consultanță Energy Aspects estimează că Europa va înregistra în trimestrul al patrulea un deficit de 510.000 de barili pe zi. În schimb, Statele Unite ar urma să aibă un excedent de 18.000 de barili pe zi.

Stocurile europene de combustibil pentru aviație scad

Coreea de Sud a devenit în septembrie una dintre principalele noi surse de combustibil pentru aviație ale Europei, potrivit datelor privind fluxurile comerciale. Importurile europene din această țară au ajuns până acum în septembrie la 129.000 de barili pe zi, potrivit companiei Kpler, cel mai ridicat nivel din octombrie 2022.

În condițiile în care deficitul de combustibil pentru aviație este de așteptat să continue, Europa va rămâne dependentă de importuri.

Creșterea importurilor din Coreea de Sud are loc într-un moment în care stocurile europene sunt reduse. Stocurile din centrul de rafinare și depozitare Amsterdam-Rotterdam-Anvers au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimii șapte ani.

Producția de combustibil pentru aviație a Coreei de Sud a ajuns în iulie la aproape 13,89 milioane de barili, cel mai ridicat nivel din ultimii șapte ani. În același timp, exporturile au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate, potrivit datelor guvernamentale.

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