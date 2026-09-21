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Nazare, întâlniri cu reprezentanții J.P. Morgan și o altă societate de prestigiu din SUA

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află, luni și marți, la New York, cu delegația condusă de președintele Nicușor Dan ce va participa la cea de-a 81 sesiuni a Adunării Generale a ONU.
Nazare, întâlniri cu reprezentanții J.P. Morgan și o altă societate de prestigiu din SUA
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
21 sept. 2026, 10:53, Economic
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Ministrul finanțelor va avea o serie de întâlniri economice și financiare atragerii capitalului american pentru proiecte strategice și consolidării dialogului cu investitorii internaționali, alături de reprezentanții unor bănci și instituții bancare de prestigiu din SUA, precum J.P. Morgan sau Exim Bank, dar și alții, potrivit comunicatului publicat, luni, de Ministerul Finanțelor.

Luni, Alexandru Nazare va participa la la masa rotundă cu tema „Anchoring the Eastern Flank: Critical Infrastructure and Transatlantic Capital in Central and Eastern Europe”, organizată de Atlantic Council România la New York. Evenimentul reunește investitori instituționali americani, instituții de finanțare a dezvoltării, reprezentanți ai instituțiilor de politici transatlantice, precum și oficiali guvernamentali și diplomatici din regiune.

Tot luni, ministrul Finanțelor va participa la o întâlnire cu reprezentanții J.P. Morgan și cu investitori instituționali cu expunere pe titlurile de stat românești. Discuțiile vizează evoluția finanțelor publice, continuarea consolidării fiscale, strategia de finanțare a statului și perspectivele economice ale României.

În ceea ce privește dialogul anterior cu reprezentanții J.P. Morgan, în ultima întâlnire desfășurată la București, discuțiile s-au concentrat asupra traiectoriei deficitului, costurilor de finanțare, continuării reformelor și absorbției fondurilor europene, în contextul în care predictibilitatea și credibilitatea fiscală influențează direct condițiile în care România se finanțează pe piețele internaționale, potrivit sursei citate.

Nazare se va întâlni și cu Directorul Executiv al DFC

Marți, Alexandru Nazare, va participa la întâlnirea cu Ben Black, CEO al U.S. International Development Finance Corporation (DFC), instituția guvernamentală americană care mobilizează capital privat și finanțează investiții în sectoare strategice precum infrastructură, energie și tehnologie avansată. Dialogul va fi ulterior aprofundat la București, despre posibile instrumente de finanțare pentru strategice românești și atragerea capitalului american în economie.

Îl ultimul an, România a purtat discuții cu DFC, U.S. EXIM Bank și reprezentanți ai Congresului SUA, pentru consolidarea sectorului economic al Parteneriatului Strategic cu SUA. Discuțiile au vizat zona energiei, infrastructurii, capacității de producție, dar și integrarea companiilor românești în lanțurile transatlantice de aprovizionare.

„Programul vizitei de la New York continuă demersurile ministrului Alexandru Nazare pentru întărirea componentei economice a relației cu Statele Unite și pentru o prezență mai activă a României în marile fluxuri de capital și investiții internaționale”, conchide Ministerul Finanțelor.

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