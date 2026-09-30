Patronul unui club de fotbal și unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Bulgaria, împușcat mortal

Iliyan Filipov era proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de transport și logistică din Bulgaria și era una dintre principalele figuri ale clubului FC Botev Plovdiv, scrie The Independent, citând presa locală.

Omul de afaceri ar fi fost ucis în jurul orei 1.00, ora locală, la o proprietate din oraș. Potrivit informațiilor inițiale publicate de presa bulgară, Filipov ar fi fost împușcat în cap.

Polițiștii au blocat principalele puncte de intrare și ieșire din Plovdiv, iar zona în care a avut loc crima a fost izolată pentru desfășurarea anchetei.

„Urmărim activ toate pistele posibile”, a declarat procurorul districtual din Plovdiv, Vanya Hristeva, potrivit relatărilor despre anchetă.

Poliția și Direcția Generală a Poliției Naționale din Bulgaria au început cercetările în cazul crimei, iar autoritățile nu au oferit până în prezent detalii privind un posibil suspect sau motivul atacului.